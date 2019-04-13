Büyükelçi Aydın, Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletine düzenlediği çalışma gezisinde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde karşılıklı görüşmelerle iyileşme yolunda adımlar atıldığını belirten Büyükelçi Aydın, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu, bunun için Alman muhatapların da yapıcı konuşmalarını görüşmelerde müşahede ettiklerini söyledi. Aydın, “Almanya ile Türkiye birçok konuda birbirine bağlıdır. Dostluğumuz tarihi derinliklere dayanmaktadır. Günlük sorunlara bakarak iki ülke arasındaki münasebetlerini değerlendirmemek lazımdır. Yaşanılan sıkıntılardan her iki tarafın gerekli dersi aldığını umuyorum. Bunu da gelişen ilişkilerden görmekteyiz" dedi. Eşit seviyeden bir bakış açışı içerisinde ilişkilerin geliştiğini belirten Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Avrupa’nın ve Almanya’nın içinde bulunduğu aşırı sağ eğilimli partilerin oluşturduğu sorunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Dövizli askerlik kesinleşmedi

Yurt dışında yaşayan Türk gençlerin dövizli askerlikle alakalı bin euro olan bedelin yükseltileceği konusunda açıklama yapan Büyükelçi Aydın, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlık aşamasındaki yeni askerlik tasarısıyla ilgili olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik bedelleriyle alakalı olarak herhangi bir rakam veya kabul edilmiş bir kanun yoktur. Kamuoyunda yer alan rakamların herhangi bir kanunlaşmış tarafı yok. MSB’nin tasarısı mecliste tartışıldıktan sonra oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Meclisimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın ekonomik sosyal durumunu dikkate alacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Din görevlisi konusunda bir kısıtlama yok

Alman hükümetinin son dönemlerde Almanya dışından din görevlileri istemediği konusunda Alman medyasında yer alan haberlere rağmen herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Büyükelçi Aydın, "Almanya’ya gelecek din görevlilerinde Almanca şartı aradığını bunun için de Türkiye olarak biz bu konuda hazırlıklıyız. Almanya’ya gelen din görevlilerinin önemli bir kısmının belirli seviyede Almanca biliyor. Yine Diyanet İşlerinin yurt dışındaki Türk gençleri için başlattığı Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında yetişen gençlerimiz oluşacak din görevlisi açığını kapatacaktır" dedi.

