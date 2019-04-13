HABER

Büyükelçi Aydın, Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletine düzenlediği çalışma gezisinde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletine düzenlediği çalışma gezisinde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde karşılıklı görüşmelerle iyileşme yolunda adımlar atıldığını belirten Büyükelçi Aydın, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu, bunun için Alman muhatapların da yapıcı konuşmalarını görüşmelerde müşahede ettiklerini söyledi. Aydın, “Almanya ile Türkiye birçok konuda birbirine bağlıdır. Dostluğumuz tarihi derinliklere dayanmaktadır. Günlük sorunlara bakarak iki ülke arasındaki münasebetlerini değerlendirmemek lazımdır. Yaşanılan sıkıntılardan her iki tarafın gerekli dersi aldığını umuyorum. Bunu da gelişen ilişkilerden görmekteyiz" dedi.
Eşit seviyeden bir bakış açışı içerisinde ilişkilerin geliştiğini belirten Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Avrupa’nın ve Almanya’nın içinde bulunduğu aşırı sağ eğilimli partilerin oluşturduğu sorunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Dövizli askerlik kesinleşmedi
Yurt dışında yaşayan Türk gençlerin dövizli askerlikle alakalı bin euro olan bedelin yükseltileceği konusunda açıklama yapan Büyükelçi Aydın, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlık aşamasındaki yeni askerlik tasarısıyla ilgili olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik bedelleriyle alakalı olarak herhangi bir rakam veya kabul edilmiş bir kanun yoktur. Kamuoyunda yer alan rakamların herhangi bir kanunlaşmış tarafı yok. MSB’nin tasarısı mecliste tartışıldıktan sonra oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Meclisimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın ekonomik sosyal durumunu dikkate alacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Din görevlisi konusunda bir kısıtlama yok
Alman hükümetinin son dönemlerde Almanya dışından din görevlileri istemediği konusunda Alman medyasında yer alan haberlere rağmen herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Büyükelçi Aydın, "Almanya’ya gelecek din görevlilerinde Almanca şartı aradığını bunun için de Türkiye olarak biz bu konuda hazırlıklıyız. Almanya’ya gelen din görevlilerinin önemli bir kısmının belirli seviyede Almanca biliyor. Yine Diyanet İşlerinin yurt dışındaki Türk gençleri için başlattığı Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında yetişen gençlerimiz oluşacak din görevlisi açığını kapatacaktır" dedi.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Cam çubukları bin 200 derecede eritip aksesuar yapıyorlarCam çubukları bin 200 derecede eritip aksesuar yapıyorlar
Oğlaklarına bebekler gibi bakıyorOğlaklarına bebekler gibi bakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...

Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

Ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte adayları bekleyen süreç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.