Büyükelçi Aydın'dan Alman medyasındaki maksatlı Türkiye haberlerine tepki

Aydın, önergeye verilen cevapta, Türkiye’de 59 Alman vatandaşının tutuklu bulunduğunun ifade edildiğini belirterek, ''Bizdeki bilgilere göre Türkiye’de tutuklu ve hükümlü Alman vatandaşlarının sayısı 42’dir. Bunların önemli kısmı da uyuşturucu, adam yaralama, cinsel istismar gibi adi suçlardan yargılanmışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin hangi suçlardan yargılandıklarına değinmeden hepsinin siyasi gerekçelerle tutuklandığı izlenimi verilmeye çalışılması yanlıştır ve gerçekleri çarpıtma gayretidir. Alman basınının ve özellikle politikacıların bu konularda yorum yapmadan önce gerçekleri bilmeleri ve ona göre konuşmaları, kamuoyuna doğru ve sağlıklı şekilde bilgi verilmesi, kendileri bakımından da yararlı olacaktır. '' diye konuştu.

Soru önergesine verilen cevabın Alman Welt gazetesinde yayınlanmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, Türkiye'de bazı Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle tutuklandığı izlenimi verilmeye çalışılmasının yanlış ve gerçekleri çarpıtma gayreti olduğunu ifade etti.

Ali Kemal Aydın, Almanya’da tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşı sayısının 3 bin civarında olduğunu vurgulayarak, bu rakamın Türk kökenli Alman vatandaşı tutuklu ve hükümlüleri içermediğine ve bunların sayısı istatistiklere yansımadığı için bu konuda sağlıklı bilgi bulunmadığına dikkati çekti.

Berlin Büyükelçisi, Türkiye olarak hiçbir zaman bu konuyu siyasileştirmediklerinin altını çizerek, ''İkili siyasi gündemimizin en önemli unsuru haline getirmiyoruz. Zira bu bize göre asıl olarak yargı makamlarının uhdesinde bulunan adli ve hukuki bir konudur. Ve bağımsız yargıya saygı gösterilmesi gerekir.'' dedi.

Önergeye verilen cevapta Alman hükümetinin 216 kişinin Türkiye’ye alınmadığı ve bunlara giriş yasağı konduğunun da belirtildiğine dikkati çeken Aydın, ''Yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize girmesine izin verilip verilmemesi bir egemenlik meselesidir. Bu, her ülke için de geçerlidir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Konuya bu açıdan bakıldığında çok sayıda Türk vatandaşının Almanya’ya seyahatleri için vize başvurusunun reddedildiğini bildiklerini dile getiren Ali Kemal Aydın, ''Örneğin 2018 yılında Türkiye’deki Alman temsilciliklerince 28 bin 446 Türk vatandaşının vize başvurusu kabul edilmemiştir. Bu da Almanya’ya girişlerinin engellenmesi anlamına gelmektedir ve hatta giriş yasağı olarak da yorumlanabilir. Şengen vizesi olmasına rağmen yine çok sayıda Türk vatandaşının Almanya’ya girişine izin verilmediğini de görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

