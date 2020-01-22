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  4. Büyükelçi Berger, Kilis'te hastane inşaatında inceleme yaptı

Büyükelçi Berger, Kilis'te hastane inşaatında inceleme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

AB Büyükelçisi Christian Berger, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen 520 yataklı yeni Kilis Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- AB Büyükelçisi Christian Berger, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen 520 yataklı yeni Kilis Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
AB Büyükelçisi Christian Berger'e ziyareti sırasında Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık eşlik etti. İnşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Büyükelçi
Berger, çok sayıda Suriyeli’ye ev sahipliği yapan bölgedeki projeyi önemsediklerini ifade etti.
Sağlık alanında Kilis ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hastane yapıldığını, bunların dışında da klinikler inşa ettiklerini anlatan Berger, "Eğitim başlığı altında yürüttüğümüz proje kapsamında ise Türkiye genelinde 400’e yakın okul yapımına destek veriyoruz. Mültecilere ev sahipliği yapan yerlerde belediyelerin üzerinde alt yapı yükü var. Bunu hafifletmeye çalışıyoruz. Çok sayıda başarılı işbirliği yaptığımızı söyleyebiliriz. Hem bakanlıklar düzeyinde hem de belediyeler ile işbirliğimizi yürütüyoruz. Bu da gösteriyor ki herkesin işbirliği yapma istediği var” dedi.
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