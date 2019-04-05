Büyükelçi Berger, Suriyeli çocuklara verilen eğitimin önemine dikkat çekti

İzmir'de Altınordu Futbol Kulübü tarafından bu yıl 6'ıncı kez düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı törenle yapıldı. Berger, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi. AB projesi olarak Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan AB Dayanışma Takımı da, İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen U12 İzmir Cup'a katıldı.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen U12 İzmir Cup'ın açılışı büyük coşkuya sahne oldu. Turnuvaya 24 ülkeden 72 takım katıldı. 1300 çocuk ve binlerce futbolsever turnuva alanının karnaval yerine çevirdi. Üç gün devam edecek organizasyonda Milan, Parma, Lazio, Manchester City, Chelsea, Monaco, Valencia, Ajax, Lyon, Valencia, Porto, Benfica, PSV, Celtic, Rangers, Marsilya ve Zenit gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri yer alıyor. İzmir Cup'ta toplam 354 maç oynanacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı açılışta konuşan Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan, Her şey hayal etmekle başlar. Biz yıllar önce sekiz takımla yola çıktık ve bugün 72 takım İzmir'de. Çocuklar için her şeye değer dedi. Başlama vuruşunu protokolle birlikte AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger yaptı. Daha sonra U12 İzmir Cup Karma Takımı ile basın mensupları gösteri maçı yaptı. Müsabakada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncusu Metin Tekin de yer aldı.

BERGER AÇIKLAMA YAPTI

Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Bizim zaten Türkiye'deki Suriyeli mültecilere verdiğimiz desteğin odaklandığı en temel alanlardan bir tanesi eğitim. Çünkü eğitimin ne kadar kilit bir önem taşıdığını çok erken bir aşamada anladık. Çocukların sokaklara düşmesini ya da aşırı örgütlerin pençesine düşmesini istemeyiz. Bununla mücadele etmenin yollarından bir tanesi eğitim. Çocukların ileride geçimlerini sağlamaları, ailelerini kurabilmeleri için en önemli faktörlerden biri eğitim. Ülkelerine geri döndüklerinde ülkelerini yeniden inşaa edebilmeleri için eğitim çok önemli dedi.

Türkiye Hükümeti ile Pictes 1 projesini bitirmek üzere olduklarını söyleyen Berger, Şimdi Pictes 2 projesi başlıyor. Buna hayata hazırlık eğitimi diyebiliriz. Mesleki eğitim boyutu var, dil eğitimi boyutu var. Çocukların Türkçe öğrenmeleri ve Arapça unutmamalarını istiyoruz. Çocukları travmadan çıkarma eğitimi de öğretmenler tarafından veriliyor. Bu projede yaklaşık 200 okulun inşaasına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca dil desteğinin sağlanması, öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek verilmesi ve çocuklarının yemeklerinin, servis ihtiyaçlarının sağlanması yer alıyor. Çok büyük boyutlu bir proje diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası ve KFW'nun çok önemli ortakları olduğunu belirten Christian Berger, En önemlisi ise okullarımız. Öğretmenlerle, ailelerle ve müdürlerle bir araya gelip çocuklar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. UNICEF'e ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na da destekleri için teşekkür ederim dedi.

