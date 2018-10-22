Büyükelçi Çakıl Lübnan'daki vatandaşlarla buluştu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Mardin asıllı Türklerle ile bir araya geldi.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Türklerin kurduğu Cil Müstakbel (Gelecek Nesil) Derneğinde buluştuğu vatandaşlarla tanışarak sorunlarını dinledi.

Büyükelçi Çakıl, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, büyükelçilik kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu ve her türlü ihtiyaçları için kendilerine başvurabileceklerini söyledi.

Kendilerinin burada Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk köprülerini oluşturduğunu dile getiren Çakıl, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine en iyi katkıyı buradaki Türk vatandaşlarının sunabileceğini kaydetti.

Buradaki Türk vatandaşlarını çok başarılı görmek istediklerini ifade eden Çakıl, çocukların eğitimine son derece önem vermeleri, erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapmadan eğitimlerinde başarılı olmaları için her türlü imkanı sağlamaları tavsiyesinde bulundu.

- Lübnan'da 50 bin Mardin asıllı Türk bulunuyor