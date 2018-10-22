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Büyükelçi Çakıl Lübnan'daki vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Mardin asıllı Türklerin Beyrut'ta Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk köprülerini oluşturduğunu söyledi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Mardin asıllı Türklerle ile bir araya geldi.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Türklerin kurduğu Cil Müstakbel (Gelecek Nesil) Derneğinde buluştuğu vatandaşlarla tanışarak sorunlarını dinledi.

Büyükelçi Çakıl, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, büyükelçilik kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu ve her türlü ihtiyaçları için kendilerine başvurabileceklerini söyledi.

Kendilerinin burada Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk köprülerini oluşturduğunu dile getiren Çakıl, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine en iyi katkıyı buradaki Türk vatandaşlarının sunabileceğini kaydetti.

Buradaki Türk vatandaşlarını çok başarılı görmek istediklerini ifade eden Çakıl, çocukların eğitimine son derece önem vermeleri, erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapmadan eğitimlerinde başarılı olmaları için her türlü imkanı sağlamaları tavsiyesinde bulundu.

- Lübnan'da 50 bin Mardin asıllı Türk bulunuyor

Cil Müstakbel Derneği Başkan Yardımcısı Gülşen Yusuf Sağlam, Lübnan'daki Mardin asıllı Türkleri tanıtmak için kısa bir sunum yaptı.

Lübnan'a 1914 yılından itibaren gelmeye başlayan Mardinli asıllı Türklerin sayısının halihazırda 50 bin civarında olduğunu aktaran Sağlam, bunlardan 20 binin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Söz konusu vatandaşların yüzde 75'inin orta tabakadan sayıldığı ve yüzde 15'inin de ekonomik durumunun iyi, ve varlıklı sayılabileceğine dikkati çeken Sağlam, yüzde 10'luk kesimin ise yoksul olduğunu kaydetti.

Mardin asıllı vatandaşların Türkiye'yi Lübnan'da farklı alanlarda en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterdiğini dile getiren Sağlam, Lübnan'da yaşayan Türklerin ülkelerinden talepleri olduğu gibi ana vatanlarına karşı bir takım görevlerinin de olduğu bilinciyle hayatlarına devam ettiklerine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Hakan Çakıl Türkiye

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