HABER

Büyükelçi Çakıl'dan Lübnan'daki Türkmen köylere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Büyükelçi Çakıl'dan Lübnan'daki Türkmen köylere ziyaret

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Türkmen köyleri ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ile Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Türkmen köyleri gezdi.

TİKA tarafından bölgede hizmete geçirilen projeleri yerinde inceleyen Çakıl, heyeti büyük coşkuyla karşılayan Türk soydaşların sorunlarını dinledi.

Kısmen Türkçe konuşan Beka'daki Türkmen soydaşlara mutlaka Türkçe öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Büyükelçi Çakıl, bunun için YEE olarak kendilerine öğretmen temin etmeye hazır olduklarını belirtti.

Köy sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağının yer aldığı afişlerle karşıladıkları Büyükelçi Çakıl ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 4 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor.

Beka Vadisi'nde yer alan tarihi Baalbek kentinde Vali Beşir Hıdır ve Belediye Başkanı Hüseyin el-Lukays'i de makamlarında ziyaret eden Büyükelçi Çakıl, ayrıca Baalbek Müftüsü Şeyh Halid el-Sulh ve çevre yerleşim birimleri müftüleriyle bir araya gelerek çalışmalarını dinledi.

PARTNERGame of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?Game of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?
ADÜ Rektörü Aldemir; açtı ağzını yumdu gözünüADÜ Rektörü Aldemir; açtı ağzını yumdu gözünü
LAÜ’den kanserli çocuklar yararına kermesLAÜ’den kanserli çocuklar yararına kermes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.