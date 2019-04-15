Büyükelçi Çakıl'dan Lübnan'daki Türkmen köylere ziyaret

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Türkmen köyleri ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ile Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Türkmen köyleri gezdi.

TİKA tarafından bölgede hizmete geçirilen projeleri yerinde inceleyen Çakıl, heyeti büyük coşkuyla karşılayan Türk soydaşların sorunlarını dinledi.

Kısmen Türkçe konuşan Beka'daki Türkmen soydaşlara mutlaka Türkçe öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Büyükelçi Çakıl, bunun için YEE olarak kendilerine öğretmen temin etmeye hazır olduklarını belirtti.

Köy sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağının yer aldığı afişlerle karşıladıkları Büyükelçi Çakıl ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 4 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor.

Beka Vadisi'nde yer alan tarihi Baalbek kentinde Vali Beşir Hıdır ve Belediye Başkanı Hüseyin el-Lukays'i de makamlarında ziyaret eden Büyükelçi Çakıl, ayrıca Baalbek Müftüsü Şeyh Halid el-Sulh ve çevre yerleşim birimleri müftüleriyle bir araya gelerek çalışmalarını dinledi.

