HABER

Büyükelçi Christian Berger’den sanayicilere ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara Sanayi Odası (ASO) eğitim merkezini ziyaret etti.AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in ASO 1.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara Sanayi Odası (ASO) eğitim merkezini ziyaret etti.
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’de (OSB) faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve Model Fabrika’nın eğitim ve uygulama atölyelerine ziyaretinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, yürütülen proje çalışmaları ve çalışmalarda gelinen aşamalar ile önümüzdeki döneme ilişkin olası iş birlikleri konusunda görüş alışverişi yapıldı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Berger’in yanı sıra, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı da katıldı.
ASO Başkanı Özdebir, Büyükelçi Berger’e il sanayisi hakkında bilgi verdi. Ankara’nın gelişen sanayi altyapısı, yüksek teknolojili üretim kabiliyeti ve ihracatıyla Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Özdebir, "Ankara, Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20’sinin üretildiği önemli bir sanayi kenti. Bu kabiliyetiyle Ankara sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken, yüksek teknolojinin de başkenti haline geldi. 13 organize sanayi bölgesi ve 7 teknoparkıyla, savunma sanayii, elektrik-elektronik, iş makinaları, ev ve ofis mobilyaları, medikal, bilişim, tekstil ve konfeksiyon, kauçuk, plastik ve inşaat sektörlerinde önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

Berger eğitim faaliyetlerinden etkilendi
Konuk Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ile her alanda ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirtti. ASO 1. OSB’de yürütülen eğitim faaliyetlerinden çok etkilendiğini ifade eden Berger, ASO 1. OSB’de eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacak projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için destek sözü verdi. Program, bölgede yer alan ASO Teknik Koleji, ASOSEM ve Model Fabrika’nın derslik, atölye ve uygulama alanlarının detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
MYP lideri Yılmaz: "Türkiye Suriye’de kontrol ettiği her alanı ilhak etmeli"MYP lideri Yılmaz: "Türkiye Suriye’de kontrol ettiği her alanı ilhak etmeli"

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.