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Büyükelçi Cristian Berger’in Adıyaman temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:25 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “AB-Türkiye Gençlik Forumu-Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı” etkinliğine katılmak için geldiği Adıyaman’da çeşitli temaslarda bulundu.Valilik, Belediye ve üniversitenin destekleri ile Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan “AB-Türkiye Gençlik Forumu - Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı” etkinliği öncesinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “AB-Türkiye Gençlik Forumu-Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı” etkinliğine katılmak için geldiği Adıyaman’da çeşitli temaslarda bulundu.

Valilik, Belediye ve üniversitenin destekleri ile Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan “AB-Türkiye Gençlik Forumu - Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı” etkinliği öncesinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Büyükelçi Berger’e Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel eşlik etti.

Büyükelçi Christian Berger ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Berger’e Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci eşlik etti. Bedir Deveci, Büyükelçi Berger’i Adıyaman’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve Adıyaman’ın tarihi ve turistik bir kent olduğunu dile getirdi.

Berger ise, kendilerini kabul ettikleri için teşekkürlerini ileterek, Adıyaman’da görülecek çok yer olduğunu ve ülkemizin bir çok yerinden gençlerin katılımı ile bir forum düzenleneceğini ifade etti. Berger’e Adıyaman’ın el dokuması halı hediye edilirken, Berger ise Deveciye çeşitli hediyeler takdim etti. Büyükelçi Berger daha sonra Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek, Rektörlük makamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ve üniversitenin yöneticileri tarafından ağırlandı.

Berger, AB-Türkiye Gençlik Forumu gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Adıyaman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ise, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Berger daha sonra, Türkiye’nin değişik illerinden foruma katılmak için gelen 160 genç ile bir araya geldi. Gençler için düzenlenen programa katılan Berger, onlara eşlik etti. Berger burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dört bir yanından Adıyaman’a geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kaynaştırma aktivitesinde bulunmaktan memnunum. Nemrut Dağı’na Cumartesi çıkacağız. Çok kişinin katılımı beni memnun etti. Önemli bir konu başlığını tartışmak için gençlerimiz burada bulunuyor. Hepimiz internete giriyoruz, sosyal medyayı da takip ediyoruz. Ama bunların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu bilemiyoruz. Milyonlarca sosyal medya hesabından yayılan haberlerin doğruluğunu bilmiyoruz. Umarım bu etkinlik faydalı olur. Etkinlik sonunda siz bu haberleri daha iyi değerlendirecek durumda olursunuz” diye konuştu.

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