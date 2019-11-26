Büyükelçi Dişli: "Kimyasal silahların kullanımı insanlığa karşı suçtur"

LAHEY (AA) - Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, kimyasal silah kullanımını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak gördüklerini ve bu suçu işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Dişli, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı’nın ikinci gününde Türkiye’nin Ulusal Beyanı'nı okudu.

Kimyasal silah kullanımı konusuna tolerans gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Dişli, "Türkiye bunu insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyor. Kimyasal silah saldırılarının tüm failleri sorumlu tutulmalı ve cezasız kalmamalıdır. Bu tür saldırıların tekrarını önlemenin tek yolu budur." dedi.

Dişli, terörizmin her türüne karşı mücadelenin Türkiye'nin önceliği olduğuna vurgu yaparak, "Terörizmle mücadelenin üstesinden gelmek için uluslararası iş birliği şarttır. Aynı şekilde, kimyasal terörizm de ortadan kaldırmamız gereken ciddi bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) dışında kalan 4 devlet bulunduğuna işaret eden Dişli, üye olmayan devletlerin bir an önce bu sözleşmenin bir parçası olması çağrısı yaparak, sözleşmenin nihai amacına ancak tam bir evrenselleşme sağlandığında ulaşılabileceğini dile getirdi.