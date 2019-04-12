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Büyükelçi Er Özbekistan Cumhurbaşkanı'na güven mektubu sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Büyükelçi Er Özbekistan Cumhurbaşkanı'na güven mektubu sundu

Türkiye'nin yeni Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e güven mektubunu sundu.

Türkiye’nin Özbekistan nezdindeki Büyükelçisi olarak atanarak 15 Ocak’ta Taşkent’teki görevine başlayan Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törenle Mirziyoyev’e güven mektubunu tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye, Umman, Kırgızistan, Endonezya ve Kazakistan’ın Özbekistan'daki büyükelçilerini kabul ederek, güven mektuplarını teslim aldı. Kabul töreninde konuşan Mirziyoyev, diplomatik misyon şeflerini göreve başlamalarından dolayı kutlayarak Özbekistan'ın bu ülkelerle iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini belirtti.

Törende, Türkiye ile ilişkilere de değinen Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin son iki yılda hızla geliştiğini kaydederek, ilişkilerin bu düzeye ulaşmasında iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluğun da önemli payının bulunduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükselmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Özbekistan’ın her alanda Türkiye’nin kalkınma tecrübesinden yararlanmak istediğini kaydetti.
Mirziyoyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er'e Özbekistan'daki görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Er’in, tören sonrasında yeni atanan büyükelçilerle sohbet eden Mirziyoyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın samimi selamlarını ilettiği, Türkiye halkının kalbinin kardeş ülke Özbekistan’ın başarısı, huzuru ve refahı için atmakta olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve entelektüel olarak büyük potansiyele sahip ülke olduğu kaydedilirken, son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı saygıya dayalı çok yönlü ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bu yıl gerçekleştirilecek Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısının çok yönlü ilişkilerin daha da gelişmesine hizmet edeceği belirtildi.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er

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