Büyükelçi Esenli, gazetecileri Türk dış politikası konusunda bilgilendirdi

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidine ilişkin, "Türkiye, aynı anda beş değişik terör örgütüyle mücadele içinde. Bunlar DEAŞ, PKK, PKK’nın Suriye uzantıları PYD/YPG, 15 Temmuz 2016 yılında akim bıraktığımız darbe girişiminin müsebbibi FETÖ ve DHKP-C." dedi.
Büyükelçilikte Türk ve İtalyan gazetecileri, Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikasıyla ilgili bilgilendiren Esenli, Türk dış politikasının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" ilkesine dayalı, yapıcı, kazan-kazan unsurunu öne çıkaran, girişimci ve insani bir yaklaşıma dayandığını anlattı.
Türk dış politikasının temel unsurlarını bölgesel kriz yönetimi ve istikrarın güçlendirilmesi, terörizm ve yıkıcı propagandayla mücadele, vatandaşların haklarının korunması, stratejik ilişkilerin ilerletilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerle enerji güvenliğinin sağlamlaştırılmasının oluşturduğuna işaret eden Esenli, Türkiye’nin bölgesi ve Avrupa’nın yanı sıra tüm coğrafyalar ve küresel ve bölgesel örgütlerle ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı.
Esenli, "Tahmin edeceğiniz gibi terörizm bizim açımızdan en kritik problemlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, aynı anda beş değişik terör örgütüyle mücadele içinde. Bunlar DEAŞ, PKK ki PKK İtalya tarafından da terörist örgüt olarak kabul edilmiş bir oluşum, PKK’nın Suriye uzantıları PYD/YPG, 15 Temmuz 2016 yılında akim bıraktığımız darbe girişiminin müsebbibi FETÖ, bir de DHKP-C var Markist-Leninist, son derece tehlikeli bir terör oluşumu." diye konuştu.
Türkiye'nin Suriye’den kaynaklanan istikrarsızlık nedeniyle 4,2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Esenli, bunların 3,6 milyonunun Suriyeli olduğunu anımsattı.
Esenli, "Bunların içinde Suriye’den ve Irak’tan kaçan Kürtler, Yezidiler de var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü İtalyan basınında sanki Türkiye’nin Kürtlere karşı bir tavrı varmış gibi ileri sürülüyor. Halbuki bizim Kürtlerle hiçbir problemimiz yok. Bizim problemimiz terörist örgütlerle." dedi.
- "İnsani yardıma 8,1 milyar dolar harcadık"
Türkiye'nin insani yardımlarına değinen Esenli, "Türkiye, 2017 yılı itibarıyla 8,1 milyar doları insani yardım için harcadı. Şu an itibarıyla Türkiye bu konuda dünya sıralamasında ABD’yi de geçti." şeklinde konuştu.
Esenli, bu yardımların, Türkiye'nin 2011'den beri Suriyeli sığınmacılara yaptığı 31 milyar doların üzerindeki harcamalardan hariç olduğunu kaydetti.
- Soçi mutabakatı
Türkiye'nin Suriye’ye ilişkin perspektifinin sorulması üzerine Esenli, Suriye’deki insani krizler üzerine Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmasının yanında tamamlayıcı olarak Rusya ve İran ile Astana Sürecini başlattıklarını hatırlattı. Esenli, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar Suriye'de, Türkiye sınırına yakın ve oldukça yüksek nüfusu bulunan bir bölge olan İdlib’in güvenliğini sağlamayı başardık. İdlib, çok stratejik bir şehir çünkü 3 milyon civarında kişiye ev sahipliği yapıyor. Burada bir insani kriz olsaydı, bu Suriye sorununun çözümü noktasında başka bir ciddi engel oluşturacaktı. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir mutabakata vardı ve İdlib çevresinde silahtan arındırılmış bir güvenli bölge ilan edilmesi sağlandı. Ağır ve hafif silahlar bölgeden çıkarılacak ve dolayısıyla herhangi bir karşı karşıya gelme yaşanmayacak. Buna Esad’ın, İdlib’i bombalamak için bahane üretmesini engellemek maksadıyla odaklandık."
- "Kimse hukukun üstünde değildir"
AB ile üyelik müzakereleri ve Türkiye’deki basın özgürlüğüne ilişkin bir soruya verdiği cevapta ise Esenli, şunları kaydetti:
"AB’li ortaklarımız gerçekten Türkiye’de reform görmek istiyorsa öncelikle insan hakları ve bireysel özgürlüklerle ilgili 23. ve 24. fasılları açmalılar. Bir taraftan bu noktalara uymadığımız konusunda eleştiriliyoruz diğer taraftan AB’li ortaklarımız bunları resmi olarak konuşma hususunda isteksizliklerini sürdürüyorlar. Bu noktada ciddi bir uyuşmazlık var. İkinci olarak ise sizler gazetecisiniz, ben de diplomatım ancak hiçbirimiz hukukun üstünde değiliz."
- Avrupa’nın terör örgütlerine bakışı
Büyükelçi Esenli, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine yönelik tutumunun sorulması üzerine, AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ancak PKK'nın Suriye uzantıları PYD/YPG'yi kabul etmediğini aktardı.
Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu bölgede NATO ve AB sınırlarını koruduğuna işaret eden Esenli, "Türkiye olmasaydı Avrupa’nın ortasında bile belli bir güvenliğin sağlanması neredeyse imkansız olurdu. Ortaklarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. FETÖ ve PYD/YPG konusunda son derece sağlam delillerimiz var. Bu yüzden doğal olarak AB’li ortaklarımızın karşı karşıya olduğumuz zor durumu, tehditleri anlamalarını bekliyoruz." dedi.
Terör örgütü PYD/YPG’nin çocuk ve kadın istismarı, Suriyeli Hristiyanların alıkonulması ve DEAŞ’la anlaşma yapmak gibi farklı suçlar da işlediğine dikkati çeken Esenli, bu örgütlerin bazı kesimlerce "romantik hale getirilmeye çalışıldığını" ancak Avrupalı ortakların bunların gerçek yüzünü görmesi gerektiğini vurguladı.
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