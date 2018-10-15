Büyükelçi Esenli, gazetecileri Türk dış politikası konusunda bilgilendirdi

Türk dış politikasının temel unsurlarını bölgesel kriz yönetimi ve istikrarın güçlendirilmesi, terörizm ve yıkıcı propagandayla mücadele, vatandaşların haklarının korunması, stratejik ilişkilerin ilerletilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerle enerji güvenliğinin sağlamlaştırılmasının oluşturduğuna işaret eden Esenli, Türkiye’nin bölgesi ve Avrupa’nın yanı sıra tüm coğrafyalar ve küresel ve bölgesel örgütlerle ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı.

Büyükelçilikte Türk ve İtalyan gazetecileri, Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikasıyla ilgili bilgilendiren Esenli, Türk dış politikasının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" ilkesine dayalı, yapıcı, kazan-kazan unsurunu öne çıkaran, girişimci ve insani bir yaklaşıma dayandığını anlattı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidine ilişkin, "Türkiye, aynı anda beş değişik terör örgütüyle mücadele içinde. Bunlar DEAŞ, PKK, PKK’nın Suriye uzantıları PYD/YPG, 15 Temmuz 2016 yılında akim bıraktığımız darbe girişiminin müsebbibi FETÖ ve DHKP-C." dedi.

Esenli, "Tahmin edeceğiniz gibi terörizm bizim açımızdan en kritik problemlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, aynı anda beş değişik terör örgütüyle mücadele içinde. Bunlar DEAŞ, PKK ki PKK İtalya tarafından da terörist örgüt olarak kabul edilmiş bir oluşum, PKK’nın Suriye uzantıları PYD/YPG, 15 Temmuz 2016 yılında akim bıraktığımız darbe girişiminin müsebbibi FETÖ, bir de DHKP-C var Markist-Leninist, son derece tehlikeli bir terör oluşumu." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye’den kaynaklanan istikrarsızlık nedeniyle 4,2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Esenli, bunların 3,6 milyonunun Suriyeli olduğunu anımsattı.

Esenli, "Bunların içinde Suriye’den ve Irak’tan kaçan Kürtler, Yezidiler de var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü İtalyan basınında sanki Türkiye’nin Kürtlere karşı bir tavrı varmış gibi ileri sürülüyor. Halbuki bizim Kürtlerle hiçbir problemimiz yok. Bizim problemimiz terörist örgütlerle." dedi.

- "İnsani yardıma 8,1 milyar dolar harcadık"

Türkiye'nin insani yardımlarına değinen Esenli, "Türkiye, 2017 yılı itibarıyla 8,1 milyar doları insani yardım için harcadı. Şu an itibarıyla Türkiye bu konuda dünya sıralamasında ABD’yi de geçti." şeklinde konuştu.