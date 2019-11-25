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Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Türkiye’de bulunan yabancı büyükelçilerin eşleri, diyabetli çocuklar için düzenlenen defilede podyumda yürüdü.Ankara’da bulunan Erimtan Müzesi’nde diyabetli çocuklar için yardım defilesi düzenlendi.

Türkiye’de bulunan yabancı büyükelçilerin eşleri, diyabetli çocuklar için düzenlenen defilede podyumda yürüdü.
Ankara’da bulunan Erimtan Müzesi’nde diyabetli çocuklar için yardım defilesi düzenlendi. Defilede yabancı büyükelçi eşleri gönüllü olarak mankenlik yaptı. Ünlü bir modacı tarafından tasarlanan sonbahar-kış koleksiyonunu tanıtan büyükelçi eşleri büyük beğeni toplarken, mankenlere de taş çıkardı. Defileden elde edilen gelir ise diyabetli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak çizgi filmin yapımında kullanılacak.
İzleyiciler arasında bulunan Gazeteci Hande Fırat, defileyi çok beğendiğini ifade ederek, “Bir defa yapılış amacı çok güzel. Ayrıca burada büyükelçilerin eşleri ya da yabancı misyonlarda çalışanların sahneye çıkmış olması, podyuma çıkmış olması ayrıca keyifli. Çok tebrik ediyorum, harikaydı” dedi.
Defileyi çok güzel bulduklarını söyleyen modaseverler de büyükelçi eşlerinin podyumda yürümelerinin farklı ve dikkat çekici olduğunu dile getirdiler.
Herkesin beğeniyle takip ettiği defilede Fas Büyükelçisinin eşi Nawal Bouche, Filipinler Büyükelçisinin eşi Ana Hernandez, Güney Sudan Büyükelçisinin eşi Amal El Zuber, Hollanda Krallığı Büyükelçisinin eşi Marjanne de Kwaasteniet, Paraguay Büyükelçisinin eşi Celestina Diaz, Brezilya Büyükelçisinin eşi Diva Gradilone, Kazakistan Büyükelçisinin eşi Gülbanu Syrgabayeva, Slovenya Büyükelçisinin eşi Victoria Seligo ve Portekiz Büyükelçisinin eşi Paula da Silva yer aldı.

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