Büyükelçi eşlerinden UNICEF için minder kılıfı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, büyükelçi eşleri, modacı Hakan Akkaya ve Ankaralı hayırsever kadınlarla birlikte UINICEF yararına minder kılıfı tasarımına başladı. 5 gün boyunca tasarlanacak kılıflar, sergide satışa sunulacak ve elde edilen gelir UNICEF'e bağışlanacak.

Ankara'da görev yapan; Çekya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsviçre, Moğolistan, Romanya, Panama ve Ukrayna büyükelçilerinin eşleri, Çankaya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. ABD Ankara Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın da katıldığı etkinlikte, büyükelçi eşleri, Ankaralı hayırsever kadınlarla birlikte minder kılıfları tasarlamaya başladı. 5 gün boyunca çeşitli renk ve desenlerde tasarlayacak kılıflar, daha sonra UNICEF yararına açılacak sergide satılacak.

Modacı Hakan Akkaya, böyle bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Elimin değebildiği ne kadar çok insan varsa onlar için bir şeyler yapmayı seviyorum. Bugün de UNICEF için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başlayan proje doğrultusunda büyükelçi eşleriyle yastıklar tasarlanacak ve UNICEF’e bağışlanacak. Hep birlikte yaptıklarımız en son sergilenecek, inşallah daha da büyüğünü yaparız bu projelerin ve daha fazla insan faydalanır bu projelerden" şeklinde konuştu.