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Büyükelçi eşlerinden UNICEF için minder kılıfı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, büyükelçi eşleri, modacı Hakan Akkaya ve Ankaralı hayırsever kadınlarla birlikte UINICEF yararına minder kılıfı tasarımına başladı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, büyükelçi eşleri, modacı Hakan Akkaya ve Ankaralı hayırsever kadınlarla birlikte UINICEF yararına minder kılıfı tasarımına başladı. 5 gün boyunca tasarlanacak kılıflar, sergide satışa sunulacak ve elde edilen gelir UNICEF'e bağışlanacak.

Ankara'da görev yapan; Çekya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsviçre, Moğolistan, Romanya, Panama ve Ukrayna büyükelçilerinin eşleri, Çankaya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. ABD Ankara Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın da katıldığı etkinlikte, büyükelçi eşleri, Ankaralı hayırsever kadınlarla birlikte minder kılıfları tasarlamaya başladı. 5 gün boyunca çeşitli renk ve desenlerde tasarlayacak kılıflar, daha sonra UNICEF yararına açılacak sergide satılacak.

Modacı Hakan Akkaya, böyle bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Elimin değebildiği ne kadar çok insan varsa onlar için bir şeyler yapmayı seviyorum. Bugün de UNICEF için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başlayan proje doğrultusunda büyükelçi eşleriyle yastıklar tasarlanacak ve UNICEF’e bağışlanacak. Hep birlikte yaptıklarımız en son sergilenecek, inşallah daha da büyüğünü yaparız bu projelerin ve daha fazla insan faydalanır bu projelerden" şeklinde konuştu.

Romanya Büyükelçisinin eşi ve Romanya Kültür Ateşesi Lavinia Ochea, "İlk defa dikiş yapıyorum. Bu organizasyona destek vermek için burada olmaktan çok mutluyum. Tasarım için seçtiğim iki renk birbiriyle çok uyumlu, bu yüzden de bir dantel seçtim. Romanya'da bize özel bir gelenek var, baharın gelişini kutlamak için kırmızıyı seçtim. Romanya'da da geleneksel bir durumdur dikiş dikmek, daha önce yapmadım ama alışırım" dedi.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanora Olalı da, her liranın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ben UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak, öncelikle buraya katılan bütün büyükelçi eşlerine, Ankaralı hayırsever hanımlara teşekkür ediyorum. Bu UNICEF için büyük bir şey. Hem farkındalık yaratmak açısından hem de gelir yaratmak için. UNICEF’in bütün gelirleri gönüllü katkılardan oluşuyor. Bizim için her lira çok önemli, her lira çocuklara gidiyor doğrudan" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hakan Akkaya sergiden genel görüntü
-Hakan Akkaya röportaj
-Hakan Akkaya down sendromlu gençle dikiş yapışı
-Romanya Büyükelçisi eşi dikiş dikerken konuşması
-Güney Afrika Büyükeliçisi konuşması
Unicef Türkiye Temsilci Danışmanı konuşması
Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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