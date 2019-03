Büyükelçi eşlerinden UNICEF için minder kılıfı

Romanya Büyükelçisinin eşi ve Romanya Kültür Ateşesi Lavinia Ochea, "İlk defa dikiş yapıyorum. Bu organizasyona destek vermek için burada olmaktan çok mutluyum. Tasarım için seçtiğim iki renk birbiriyle çok uyumlu, bu yüzden de bir dantel seçtim. Romanya'da bize özel bir gelenek var, baharın gelişini kutlamak için kırmızıyı seçtim. Romanya'da da geleneksel bir durumdur dikiş dikmek, daha önce yapmadım ama alışırım" dedi.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanora Olalı da, her liranın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ben UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak, öncelikle buraya katılan bütün büyükelçi eşlerine, Ankaralı hayırsever hanımlara teşekkür ediyorum. Bu UNICEF için büyük bir şey. Hem farkındalık yaratmak açısından hem de gelir yaratmak için. UNICEF’in bütün gelirleri gönüllü katkılardan oluşuyor. Bizim için her lira çok önemli, her lira çocuklara gidiyor doğrudan" dedi.

