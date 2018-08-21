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Büyükelçi Fatih Yıldız bayram namazını Kerkük'te kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: "Türkmenler başta olmak üzere Irak'ta tüm kesimleri kapsayacak her türlü hükümete destek olmaya hazırız"

KERKÜK (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kurban Bayramı namazını "ata toprağı" olarak nitelendirdiği Kerkük'te kıldı.

Büyük Nur Camisi'nde kıldığı bayram namazı sonrası basına açıklamada bulunan Yıldız, Kerkük'ün kendileri için ata toprağı olduğunu, buradakiler için de Türkiye'nin aynı şekilde ata toprağı olduğunu belirtti.

Bayram namazını Kerküklülerle birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yıldız, sadece Türkmenler için değil tüm Irak halkı için dua ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, Türkmenlerin Irak'ta hak ettikleri yere kavuşmalarını temenni ederek, "Türkmenler başta olmak üzere Irak'ta tüm kesimleri kapsayacak her türlü hükümete destek olmaya hazırız. Herhangi bir unsurun hükümet kurma sürecinin dışında bırakıldığı durumunda o hükümet eksiktir ve Irak'ı temsil etmez." dedi.

- Kerkük'te Türkiye'ye ilgi büyük

Gelecek sonbaharda Musul konsolosluğunun açılmasının ardından Irak'ın diğer kentlerinde de Türkiye'nin konsolosluk açma hedefi olduğunu kaydeden Yıldız, "Bağdat hükümeti ile görüşerek Kerkük ve Necef için yeni temsil imkânını araştıracağız." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Kerkük çarşı ve sokaklarında vatandaşın Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğunu belirterek, "Kerkük'te gerek yerel hükümet gerekse vatandaşın Türkiye'nin burayı sımsıkı yakalamasını istediğini gördüm." ifadesini kullandı.

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Kerkük Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Türkmenler

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