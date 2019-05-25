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Büyükelçi Gaiani Eskişehir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak makamında ağırladı.

Büyükelçi Gaiani Eskişehir’de

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak makamında ağırladı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen büyükelçi valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılandı. Büyükelçi Gaiani, ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Yakın komşu ve dost ülke İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani’yi Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çakacak, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha çok gelişmesini diledi. Büyükelçinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, “Türkiye ile İtalya; arasında güzel, geçmişe dayanan dostluk ilişkileri ve ekonomik ilişkiler olan iki ülkedir. Çeşitli uluslararası platformlarda birlikte çalışmamız, Avrupa Birliği süreci içerisinde İtalya’yı her daim yanımızda görmemiz bizi memnun etmektedir. Başta turizm olmak üzere iki ülke arasında ciddi ekonomik ilişkiler mevcuttur. İki ülke arasında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi mevcuttur. Biz bu tür ziyaretlerle, iş insanlarımızın karşılıklı ziyaretleriyle bu ticaret hacmimizin çok daha büyüyebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vali Özdemir Çakacak’ın makamında kabul ettiği Büyükelçi Massimo Gaiani, Eskişehir’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Büyükelçi Gaiani, “Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Eskişehir hakkında çok şey duydum ve hâlâ duyuyorum. Sizi görmüş olmaktan da Eskişehir’i görmüş olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Vali’nin de belirtmiş olduğu gibi Türkiye ve İtalya arasında tarihe dayalı uzun bir geçmiş var ve Türkiye’nin ister Avrupa Birliği üyeliği olsun ister NATO üyeliği olsun gerçekten iki ülke arasındaki ilişkiler çok sağlam. İki ülke arasındaki yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekten büyük bir oran ve bunu daha da ileri götürebiliriz. Geliş amaçlarımdan biri de bu ikili ilişkilerden yola çıkarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini ileri götürmek amacıyla gerekli görüşme ve konuşmaları yapmaktır. Aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkilerden yola çıkarak da iki ülke arasındaki kültürel bağların da daha da ileri taşınabileceği kanısındayım. 2020 yılında da özellikle İtalya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının artacağını düşünüyorum. Zaten halihazırda yüksek olan bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Gaiani Eskişehir’de

Büyükelçi Gaiani Eskişehir’de

Büyükelçi Gaiani Eskişehir’de

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