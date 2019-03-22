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Büyükelçi Göktaş’tan Papa’ya güven mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:49 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a güven mektubu sunuldu.Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından Vatikan’daki Papalık Sarayı’nda kabul edildi.

Büyükelçi Göktaş’tan Papa’ya güven mektubu

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a güven mektubu sunuldu.
Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından Vatikan’daki Papalık Sarayı’nda kabul edildi. Papa Franciscus’un güven mektubunu teslim aldığı ikili görüşmede, Suriye’deki insanlık dramının, Kudüs ile ilgili gelişmelerin ve Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkiler de ele alındı. Din ile terör kavramlarının ilişkilendirilemeyeceği belirtilerek ortak mücadelenin önemi vurgulandı. Görüşmenin ardından Göktaş, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi.
Marmara Üniversitesinde İlahiyat ve felsefe öğreniminin ardından Roma’ya giden Göktaş, Vatikan’a bağlı yükseköğrenim kurumlarından biri olan Papalık Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında mester yaptı. Roma’da 1998-2011’de NTV’nin İtalya Temsilciliğini, 2004-2011’de ise Anadolu Ajansının İtalya muhabirliğini yapan Göktaş, 2011 yılı başlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığı görevine getirildi. Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı olmasıyla da Cumhurbaşkanlığı ekibinde 8 yıl görev yaptı.

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