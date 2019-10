Büyükelçi Hazar İbrahim’den Ankara Gökyay Vakfı Müzesi’ne özel satranç takımı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü şerefine Büyükelçilik tarafından hazırlatılan satranç takımı Ankara Gökyay Vakfı Müzesi’ne hediye edildi.

“Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü” dolayısıyla Ankara Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Büyükelçilik tarafından bağımsızlık günü şerefine özel olarak hazırlatılan satranç takımı Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ne hediye edildi. Etkinlikte, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade de misafirlere müzik ziyafeti sundu. Büyükelçi Hazar İbrahim burada gerçekleştirdiği konuşmada, Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağının yanında olmanın kendisi için bir şeref olduğunu belirterek, “Burada, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 28’inci yılında bizlerle birliktesiniz. Niye satranç? Burası Türkiye’nin ve Ankara’nın kalbi. Bizim burada da şu an bir satranççımız var, dünya şampiyonu. Böyle bizim gençlerimiz çok” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlü dostluk ilişkileri olduğuna işaret eden İbrahim, “Cumhurbaşkanlarımız, sadece benim 2 yıl elçi olduğum zamanda 8 kere görüşmüşler ve 10 gün sonra Bakü’de 9’uncu görüşmelerini gerçekleştirecekler. Hem Türkiye hem Azerbaycan gücümüzü bundan sonra birleştirerek hareket edeceğiz. Allah her zaman Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı birlikte etsin” şeklinde konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, Azerbaycan ve Türkiye’nin “aynı millet iki devlet” olduğunu ifade ederek, “Bugün ilişkilerimiz en üst seviyede devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerini kimsenin bozmaya hakkı yok, buna müsaade etmeyiz. Bugün, Azerbaycan’da eğitim gören, görmüş olan 125 binden fazla gencimiz var. Azerbaycanlı gençler de Türkiye’de eğitim görüyor. Allah’a şükür bugün Azerbaycan’ımız bağımsız ve bugün bu iki bayrak sonsuza kadar da dalgalanacak. Buna bundan indirmeye de kimsenin gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ise şu an mekan ve müze olarak Ankara’nın kalbinde bulunduklarını belirterek, “Hemen kalenin altındayız. Bugün dünyada çok az bulunan bir müzede bulunuyoruz. Başkente de bu yakışırdı zaten. Birçoğunuzun adını duymadığı, sayısını bilmediği müzeye sahibiz. Toplamda Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından statü kazanmış 59 müzeye sahibiz” dedi.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Kurucusu Akın Gökyay da yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü kutlayarak, satranç takımı için Büyükelçiye teşekkürlerini iletti.