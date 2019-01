Büyükelçi Karlov suikastı davası

Öztürk, buna rağmen arkadaşlarına bu toplantılara katılmamaları yönünde uyarılarda bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın eğitim gördüğü dönemde İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunun tam manasıyla örgütün elinde olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Altıntaş'ın dönemi olan 2012 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda hemen hemen her sınıfta öğrenciler arasında bir kişi FETÖ adına organizasyon faaliyetinde bulunuyordu. Emin olmamakla birlikte her sınıftan öğrencilerin yakın çevrede götürüldüğü sivil bir adres vardı. Her sınıftan sorumlu sınıf 'abileri' vardı. Ayrıca sınıflardan sorumlu komiserler ve okulda görevli müdürlerin de örgütle irtibatlı oldukları yönünde yaygın duyumlar bulunuyordu.

Basında da ismi geçen istihbaratçı Hanefi Avcı'nın ekibinden olan Celil Taşkın isimli emniyet müdürü rütbesindeki bir kişi dersimize giriyordu. Bize, 'Bazılarınız bazı yapılara ait organizasyonlara katılıyormuşsunuz, katılmayın.' diye öğütte bulundu. Cuma günleri başmüdür Muzaffer Adem, öğrencilere hitapta bulunuyordu. Takip eden cuma Muzaffer Adem, konuşmasında 'Derse giren bazı müdürler müfredat dışı konuşma yapıyorlarmış. Herkes kendi işine baksın.' dedi.