Büyükelçi Karlov suikastı davası

İddianamede "polis okulunda eğitim gördüğü dönemde terör örgütüne ait eve gitmek, örgütsel toplantılara katılmak, örgüt liderinin videolarını izleyerek kitaplarını okumak, sanık Kaan Bülbül ile örgüte yeni eleman kazandırmak için çalışma yapmak, Altıntaş'ı örgüte kazandırmak ve ona manevi konularda destekte bulunarak örgütsel maneviyatını yükseltmek" ile suçlanan Başar, savunmasında milliyetçi-muhafazakar ailede yetiştiğini ifade etti.

Ardından Karlov suikastçısı Altıntaş ile İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ve Ankara'da bir dönem aynı evi paylaşan tutuklu sanık Sercan Başar'ın savunmasına geçildi.

Bunun üzerine Aydınbaş savunmasını mahkemeye yazılı olarak göndereceğini, savunmasını da sonraki celse yapacağını bildirdi.

Aydınbaş ve avukatı, savunmanın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu konuda zorunluluk bulunmaması nedeniyle talebi reddetti.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından Sercan Başar, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın "cep telefonu hastası" olduğunu söyleyerek, "Telefonu alır, onunla oynardı. 'Nasılsın' dediğinde, 'Sen nasılsın' diye sormayacak kadar bön birisiydi. Sürekli telefonla uğraşırdı." dedi.

Ailesinin dindar yapısının herhangi bir cemaatle ilgisi bulunmadığını belirten Başar, aynı mesleği yapan amcasından etkilenerek polis olduğunu anlattı.

Polis okuluna 2012'de başladığını, Altıntaş ile burada sınıf arkadaşı olduklarını dile getiren Başar, okulda kimin kiminle oturacağına komiserlerin karar verdiğini, Altıntaş ile de yan yana oturduğunu söyledi.

- FETÖ evine iki kez gidişini anlattı

Başar, okuldaki öğrencilerden davada da sanık olan Kaan Bülbül'ün kendisini hafta sonu kahvaltıya çağırması üzerine bazı sanıkların da bahsettiği FETÖ evine gittiğini ifade etti.

Evde, kendisini "Hamza" olarak tanıtan biri tarafından karşılandıklarını aktaran Başar, "Bizden 6-7 yaş büyüktü. Kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıttığını hatırlıyorum." dedi.

Sonraki hafta sonlarında da teyzesi ve dayısının evine gittiğini ancak Bülbül'ün kendisini kahvaltılara çağırmayı sürdürdüğünü belirten Başar, şöyle devam etti:

"Teyzem ve dayıma gittiğimi söyleyerek, davetini reddettim. Bir süre geçince bilmediğim bir numara beni aradı, 'Hamza' olduğunu söyledi. Beni kahvaltıya çağırdı. Uygun dille reddettim. Sonraki hafta sonları da şahıs beni aradı. Teyzemlere gitmediğim bir hafta sonu, Kaan'ın çağrısıyla sınıf arkadaşlarımla birlikte kahvaltıya bir kez daha katıldım. İlk gidişimde sadece kahvaltı yaparken, bu gidişimizde Hamza dini konular anlatmaya başladı. İlk kahvaltıda Kadir Şamlı, Kaan Bülbül ve Mevlüt Mert Altıntaş vardı. İkincide Kaan, Kadir, Mevlüt Mert ve Ufuk Gül. Emin olmamakla birlikte C.S'nin de olduğunu düşünüyorum."