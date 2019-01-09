Büyükelçi Karlov suikastı davasında ikinci celse

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) avukatı katıldı. Bazı sanıklarla bulundukları cezaevlerinden video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Bülbül, beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Mahkemenin dün dinlediği sanıklarla aynı okulda bulunmaları nedeniyle zorunlu olarak arkadaşlık yaptığını söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

"Onlarla okul dışında görüşmem kesinlikle olmadı. Mezun olduktan sonra hiçbiriyle görüşmedim. Ufuk Gül'ü belki bir iki defa hal hatır sormak için aramışımdır. S.E. isimli şahıs kimdir, ismimi nereden biliyor, nasıl böyle bir suçlamayı bana isnat ediyor, bilmiyorum. Hakkımdaki ifadelerin hepsi varsayım, şahısların kendi kanaatidir. Hepsini reddediyorum. Ben hiçbir zaman terör örgütünün toplantısına da faaliyetine de katılmadım. Kimseye de toplantılara katılması telkininde bulunmadım."

Bülbül, aynı dönemde aynı okulda eğitim gören ve dün savunması alınan sanıkların "ağız birliği yaparak kendisini hedef gösterdiklerini, kendilerine yüklenen suçtan sıyrılmaya çalıştıklarını düşündüğünü" söyledi.

Tanık C.S'nin, iddianamede yer alan, aleyhindeki beyanlarını da kabul etmeyen Bülbül, C.S'nin devre kaybettiği için kendileriyle aynı sınıfta eğitim gördüğünü, "Maddi durumu olmayan bir ailenin çocuğuyum. Bu meslekten başka şansım yok. Meslekte kalabilmek için ne gerekirse yaparım." dediğini ileri sürdü. Bülbül, "Hakkımdaki beyanlarının da bu düşünceyle olduğunu düşünüyorum." dedi.