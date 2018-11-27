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Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı.

Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı ı incelemede Altıntaş'ın olaydan bir gün önce ve olay gününe ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda savcı Adem Akıncı tarafından 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede yer almayan ancak soruşturma dosyasında bulunan saldırgana ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda saldırganın olay gününden bir gün önce kitaplarını bavulla bir markete teslim ederken görülüyor. Buradan çıktıktan sonra Keçiören'deki evine gidiyor. Olay günü ise sabah rapor almak için hastaneye gidiyor. Raporu aldıktan sonra görevli bulunduğu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Buradan çıkan Altıntaş, girdiği bir benzin istasyonunda bir kilo baklava aldıktan sonra tekrar evine gidiyor. Altıntaş daha sonra evden ayrılarak kalacağı otele gidiyor.

FOTOĞRAFLI

Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktıBüyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktıBüyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktıBüyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

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