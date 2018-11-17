Büyükelçi Kavakçı, Okçular Vakfı ve YEE heyetini ağırladı

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı, Malezya’da gerçekleştirilen “Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde” etkinliğine katılmak için ülkeye gelen Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) heyetini ağırladı.

Başkent Kuala Lumpur’daki Türk Büyükelçiliği Konutunda verilen akşam yemeğinde her iki kuruluştan yöneticiler, bugün dünya genelinde 16 ülkede Türk okçuluğu eğitimi verilmesini sağlayan “Kemankeş Projesi” hakkında Büyükelçi Kavakçı’ya bilgi verdi.

Kemankeş Projesi Koordinatörü Mehmet Selim Özban, YEE’nin Malezya’da verdiği Türk okçuluğu kurslarına ülkede yoğun bir ilgi olduğunu ve projenin Malezya’da daha fazla gelişmesini istediklerini belirtti.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erdoğan ve Cengiz Toksöz ise, başta "Diriliş Ertuğrul" olmak üzere dizilerin popülerleşmesinin ardından dünya genelinde okçuluğa ilginin arttığına dikkati çekerek, bu potansiyeli değerlendirmek için Türk okçuluğu eğitimini daha da yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Yemeğin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kavakçı, Okçular Vakfı ve YEE’nin “Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde” etkinliğini takdir ederek, “Bugün Türk okçuluğunun Malezya’da ne kadar itibar gördüğüne şahit olduk, gurur duyduk.” dedi.

Kavakçı, Kemankeş Projesi’nin önemine dikkati çekerek, “Türkiye olarak Okçular Vakfı’nın gayretiyle 16 ülkede eğitimler sürdürülmekte. Malezyalılar da bununla çok yakından ilgileniyorlar.” şeklinde konuştu.

Daha sonra Okçular Vakfı heyeti, Büyükelçi Kavakçı'ya klasik Türk menzil oku tablosu hediye etti.

