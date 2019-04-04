HABER

Büyükelçi Kılıç'tan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 04:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: - "Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur"

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun Türkiye'deki yerel seçimler ile ilgili yorumlarına "Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur." değerlendirmesini yaparak yanıt verdi

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Palladino'ya hitaben "İtiraz/tekrar sayımlar demokratik seçimlerin bir parçasıdır. Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur. ABD'nin 2016 ve 2018 seçimlerindeki tekrar sayımlara bakın." ifadelerini kullandı.

Palladino, günlük basın brifinginde bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"(Türkiye'deki seçimlerle) İlgili haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır. Bu konuda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz."

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Canını zor kurtardı! Bir anda alev topuna döndü!Canını zor kurtardı! Bir anda alev topuna döndü!
10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti!10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino Büyükelçi Serdar Kılıç Türkiye yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! İşte son durum

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! İşte son durum

İtiraz edildi, İlçe Seçim Kurulu'ndan iptal kararı

İtiraz edildi, İlçe Seçim Kurulu'ndan iptal kararı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis 3 ay boyunca takip etti! Bodrum'da fuhuş operasyonu!

Polis 3 ay boyunca takip etti! Bodrum'da fuhuş operasyonu!

Başkent'te gece yarısı kanlı hesaplaşma!

Başkent'te gece yarısı kanlı hesaplaşma!

Hadımköy TEM Otoyolunda otomobil alev alev yandı

Canını zor kurtardı! Bir anda alev topuna döndü!

10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti! İlk sözleri bu oldu!

10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti!

Ankara'da çok feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

Ankara'da çok feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.