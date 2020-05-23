Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Senatöre 'Uygur' Yanıtı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye’nin Çin’den kaçan bir Uygur Türkü’nün iadesini talep eden Pekin’e yardımcı olduğu iddiasını içeren bir haberi Twitter’dan paylaşan ve Ankara'yı eleştiren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James Risch’e tepki gösterdi. Amerikan haber sitesi Axios iki gün önce geçtiği bir haberde, Çin’in Doğu Türkistan bölgesindeki baskılardan kaçarak 2014 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan Enver Turdi için Pekin’in Türk hükümetine iade talebinde bulunduğunu ve bu talebin Türk yetkililerce kabul edilerek işleme alındığını öne sürdü. Senatör Risch: "Türkiye'nin Uygurlar'ın insan haklarını ihlal etmede Çin'e yardımcı olması utanç verici" Senatör Risch de komisyonun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ‘’Türkiye’nin Uygurlar’ın insan haklarını ihlal etmede Çin’e yardımcı olması utanç verici. Ülkeler Çin Komünist Partisi’nden kaçan Uygurlar ve diğer azınlıklara kötü muamelede bulunmamalı ve onları geri dönmeye zorlamamalı. Kongre, bu ihlallerle mücadele için Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası’nı süratle geçirmeli’’ ifadesini kullandı. Komisyon Başkanı Risch, Axios’un haberini de mesajına iliştirdi.

Büyükelçi Kılıç'tan senatöre yanıt Büyükelçi Kılıç da bu mesaja yine Twitter üzerinden yanıt verdi ve Risch’e hitaben yazdığı mektubu paylaştı. Büyükelçi Kılıç mesajında, ‘’Senatör, doğrular ve gerçeklikleri temel alan ortak akıl gösteriyor ki, asıl utanç verici olan şey; böylesine önemli bir komisyonun başkanının kilit bir müttefiki suçlayıcı kanıtlanmamış ve taraflı bir iddiaya, herhangi bir doğruluk payı taşıyıp taşımadığını sorgulamaya bile tabi tutmadan katıldığını görmek’’ diye yazdı. Mektupta da Kılıç, ‘’Uygur Türkleri’nin üçüncü ülkelere idesiyle ilgili iddialar tamamen uydurma ve doğruları yansıtmaktan çok uzak’’ dedi. Yıllar boyunca Uygur Türkleri dahil milyonlarca mültecinin Türkiye’ye sığındığını hatırlatan ve bu kişilerin hala barış ve uyum içinde yaşadığını kaydeden Kılıç, Türkiye’nin mülteciler konusunda ilkeli bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, bu yaklaşımın ‘’Çin’deki evlerinden kaçmak zorunda kalan Uygur Türkleri’nin iadesi konusundaki bu tür temelsiz iddiaları reddedilemez biçimde geçersiz kıldığını’’ belirtti.

Kılıç mektubunda, Türkiye’yle Uygur Türkleri arasındaki kültürel, tarihi ve dini bağlara vurgu yaparak, Uygur Türkleri’nin refahının Türkiye açısından özel bir önem taşıdığının ve bu konudaki hassasiyetlerini her türlü uluslararası platforma taşıdıklarının altını çizdi. Büyükelçi Kılıç, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, anayasası ve ilgili uluslararası anlaşmalardan kaynaklı yükümlüklerine saygı gösterdiğini de belirterek, ‘’Bu ilkeler Türkiye topraklarındaki tüm yabancı vatandaşlar için de geçerli. Bu bağlamda, Çin tarafından sunulan iade ve adli yardım talepleri, diğer herhangi bir üçüncü ülke için de olduğu gibi, uluslararası yasalar çerçevesinde, insan haklarına tam saygı temelinde incelenmektedir’’ ifadelerini kullandı. Axios’un haberi Axios, iddiasını eline geçtiğini belirttiği Çin hükümetinin iade talebine ilişkin 2016 ve 2017 yıllarına ait belgelere dayandırdı. Habere göre, Turdi, 2015’te Türkiye’deki Çin Büyükelçiliği pasaportunu yenilemediği için Türkiye’deki ikamet izninin süresini uzatamadı. Axios’a konuşan Turdi, 2017’de 12 ay süreyle bir sınır dışı merkezinde tutulduğunu, daha sonra Türk güvenlik yetkililerince sorgulandığını ve bu yetkililerin, kendisinin inkar etmesine rağmen IŞİD yanlısı bir web sitesini yönettiğini iddia ettiğini anlattı. Yetkililerce kendisine 2004 yılına ait bir mezuniyet fotoğrafının gösterildiğini belirten Turdi, bu fotoğrafın sadece Çin’den alınabileceğine dikkati çekti. Enver Turdi'nin davasının göçmenlik mahkemesinde değil ceza mahkemesinde görüldüğü, davanın hala devam ettiği ayrıntısına da haberde yer verildi.