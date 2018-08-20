Büyükelçi Kılıç'tan Fransız yazarın iddialarına cevap

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Fransız yazar Bernard Henri-Levy'nin Türkiye'nin NATO'da güvenilmez müttefik olduğu iddialarına yanıt verirken "Bu iddia onlarca yıllık tarihi yok sayıyor. Türkiye, DEAŞ ve diğer dini aşılıkçılara karşı cephede savaşan bir ülke, NATO'nun güney kanatının koruyucusu olarak ve örgüt içindeki en büyük ikinci silahlı kuvvetlere ev sahipliği yaparak 60 yıldan uzun süredir gururlu ve vazgeçilmez bir müttefik olmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kılıç, Wall Street Journal için kaleme aldığı "Türkiye güvenilir bir NATO üyesi, hep de öyle oldu" başlıklı makalesinde, Fransız yazar Levy'in aynı gazetede geçen hafta "NATO Türkiye'yi kapı dışarı etmeli" başlığıyla yazdığı makalesindeki iddialarına yanıt verdi.

Levy'nin makalesinde Türkiye'nin "güvenilmez bir müttefik olduğunu" iddia ettiğine anımsatan Kılıç, "Bu iddia onlarca yıllık tarihi yok sayıyor. Türkiye, DEAŞ ve diğer dini aşılıkçılara karşı cephede savaşan bir ülke, NATO'nun güney kanatının koruyucusu olarak ve örgüt içindeki en büyük ikinci silahlı kuvvetlere ev sahipliği yaparak 60 yıldan uzun süredir gururlu ve vazgeçilmez bir müttefik olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.