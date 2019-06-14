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Büyükelçi Kılıç’tan “Hristiyan Ölümleri için Türkleri Suçlamayın” başlıklı makale

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 05:47 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının savunulduğu makaleye, aynı gazete üzerinden tepki gösterdi - Büyükelçi Kılıç: - "Söz konusu makale, savunduğu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunmuyor ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunmuyor" - "Türkler hiçbir zaman Ermeni, Yunan veya Süryani karşıtı fikirler edinmemiştir"

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının savunulduğu makalede, söz konusu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunulmadığını ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunulmadığını belirtti.

Büyükelçi Kılıç, mayıs ayında WSJ’de yayımlanan bir makaleye “Hristiyan Ölümleri için Türkleri Suçlamayın” başlıklı makalesiyle cevap verdi.

Kılıç, kaleme aldığı makalede, 1894 yılı ve sonrasında Ermeni çetelerinin Türk halkına saldırdığını ve büyük acıların yaşandığını vurgulayarak Osmanlı Devleti'nin buna karşılık saldırıları bastırdığını ve 1915 yılında Ermenileri güneye gönderdiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan tüm dinlere ait yaklaşık dört milyon kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Büyükelçi Kılıç, bu dönemde yalnızca Ermenilerin ölmediğini ancak diğerlerine oranla daha fazla kayıp verdiğini belirtti. Büyükelçi Kılıç, ölümlerin kıtlık, hastalık, çete saldırıları gibi birçok nedeninin bulunduğuna dikkati çekti.

- "Türkler hiçbir zaman Ermeni, Yunan veya Süryani karşıtı fikirler edinmemiştir"

Kılıç, Ermeni iddialarının savunulduğu makale için, "Söz konusu makale, savunduğu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunmuyor ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, "soykırım" kavramının basitçe kullanılabilecek bir kelime olmadığını vurgulayan Kılıç, "Soykırımı belirleyen şey, illa ki zayiatın sayısı veya yapılan zulüm değil, bir grubu 'yok etme' girişimidir. Tarihsel olarak, bir ırkı yok etme girişimi yalnızca ırkçı düşüncelerle antisemitizm olarak ortaya çıkmıştır. Türkler hiçbir zaman Ermeni, Yunan veya Süryani karşıtı fikirler edinmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ermeni Soykırımı Iddiası Büyükelçi Serdar Kılıç Wall Street Journal

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