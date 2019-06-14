Büyükelçi Kılıç’tan “Hristiyan Ölümleri için Türkleri Suçlamayın” başlıklı makale

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının savunulduğu makalede, söz konusu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunulmadığını ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunulmadığını belirtti.

Büyükelçi Kılıç, mayıs ayında WSJ’de yayımlanan bir makaleye “Hristiyan Ölümleri için Türkleri Suçlamayın” başlıklı makalesiyle cevap verdi.

Kılıç, kaleme aldığı makalede, 1894 yılı ve sonrasında Ermeni çetelerinin Türk halkına saldırdığını ve büyük acıların yaşandığını vurgulayarak Osmanlı Devleti'nin buna karşılık saldırıları bastırdığını ve 1915 yılında Ermenileri güneye gönderdiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan tüm dinlere ait yaklaşık dört milyon kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Büyükelçi Kılıç, bu dönemde yalnızca Ermenilerin ölmediğini ancak diğerlerine oranla daha fazla kayıp verdiğini belirtti. Büyükelçi Kılıç, ölümlerin kıtlık, hastalık, çete saldırıları gibi birçok nedeninin bulunduğuna dikkati çekti.