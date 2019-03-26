Büyükelçi Kılıç’tan Trump’a yönelik İsrail tepkisi

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1967’den beri İsrail işgali altında tutulan Golan Tepeleri’nin egemenliğini tanıma konusundaki kararını kınadı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail işgali altında tutulan Golan Tepeleri’nin egemenliğini tanıma konusundaki kararını kınayan basın açıklamasını Twitter’da paylaştı. ABD yönetiminin 1967’den beri İsrail işgali altında tutulan Golan Tepeleri’ndeki İsrail’in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşıladıklarını ve kınadıklarını açıklayan Kılıç, "Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 497 (1981) başta olmak üzere uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilmesine neden olan bu talihsiz karar ABD yönetiminin Orta Doğu’daki çözümün bir parçası olmaktan ziyade sorunun bir parçası olma yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kararın, Suriye ve bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne önem veren Türkiye ve uluslararası camianın sorumlu üyeleri için tamamen hükümsüz ve geçersiz olduğunu ifade eden Kılıç, "İsrail’in iç hukuka aykırı davranışını haklı çıkarma yolunda boşuna çaba göstererek bölgeyi daha istikrarsızlaştırmak yerine, BM sözleşmesi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının temel ilkelerine uymak uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

