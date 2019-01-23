Berger, galada yaptığı konuşmada, "Biz sadece takım elbiseli, kravatlı insanlar değiliz. Başka bir hayatımız ve aktivitelerimiz de var ve bunları Türkiye'de yapmaktan keyif alıyoruz." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından başlatılan "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyası için büyükelçilerin yapmaktan en çok keyif aldıkları sosyal faaliyetlerin paylaşıldığı 60 saniyelik videoların galası Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerinin resmi görevleri dışında gündelik hayatları, alışkanlıkları ve hobilerini paylaştıkları "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyasının galası yapıldı.

"İyi komşu" olmak istediklerini söyleyen Berger, Türkiye'nin bu anlamda kendilerine birçok farklı şey sunduğunu ve burada bulundukları süreçte farklı şeyler keşfettiklerini anlattı.

Galada, AB ülkelerinden 20 büyükelçinin Türkiye ile ilişkilendirdikleri doğa, tarih, müzik, motor, yemek, fotoğraf ve spor gibi ilgilendikleri farklı alanlarla ilgili Türkçe cümleler de kurdukları birer dakikalık videoları gösterildi. Gala sonunda katılımcılar "en iyi komşu"yu seçmek için videoları oyladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın "Motosiklet herkes için uçan halıdır" mottosuyla anlattığı motosiklet tutkusuna ilişkin video katılımcılar tarafından en çok oyu aldı. Takım elbisesiyle motosiklet süren Erdmann, "En iyi Komşu" seçildi.

Projenin çekimleri sırasında çok eğlendiğini söyleyen Erdmann'ı tebrik eden Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Başak Türkoğlu, büyükelçiye plaket verdi.

