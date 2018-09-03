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Büyükelçi Mercan'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 22:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın babası Nafiz Mercan vefat etti

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın babası Nafiz Mercan hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22. ve 23. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili olan ve 2017 yılında Tokyo Büyükelçiliği'ne atanan Murat Mercan'ın babası Nafiz Mercan (87), tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mercan'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Uşak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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BABASI Nafiz Mercan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan

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