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Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 01:12 | Son Güncelleme

Büyükelçi Neziroğlu Sudan basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlı gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'nın detaylarını anlattı.

Neziroğlu, Sudan'ın önde gelen gazetelerinin genel yayın yönetmenleriyle buluştu.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi veren Büyükelçi Neziroğlu, gazetecilerin harekat ve ikili ilişkilere dair sorularını cevaplandırdı.

Bölgede yaşananları görsellerle ve videolarla anlatan Neziroğlu, "Amacımız güneyimizdeki terör koridorunu barış koridoru haline getirmek ve Türkiye’ye göç eden bölge halkının; topraklarına, köylerine dönmesini sağlamaktır. Türkiye, operasyonu Araplara veya Kürtlere karşı değil, tam tersine PKK ve YPG tarafından yerlerinden edilen Arap ve Kürtlerin içinde olduğu Suriye Milli Ordusu ile birlikte, NATO, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ve onun Suriye’deki uzantılarına karşı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtarılan topraklarda Suriye bayrağı yerine terör örgütünün sözde bayrağıyla karşılaşılmasının, bu bölgelerin Suriye devletinin değil, teröristlerin kontrolünde bulunduğunun açık göstergesi olduğunu belirten Neziroğlu, "Bu süreçte dostlarımızın teröristlerin değil, bizim yanımızda olmasını bekliyoruz.” diye konuştu

Neziroğlu, yalan haber ve görsellerle operasyona gölge düşürülmeye çalışıldığının altını çizerek, manipüle edilmiş fotoğrafların asıllarını gazetecilerle paylaştı.

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Barış Pınarı Harekatı Sudanlı gazeteciler Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu

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