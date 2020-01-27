Büyükelçi Nur Sağman: "Senegal, Türkiye'nin Afrika politikasının samimiyetinin farkında"

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman, "Senegal, Sahraaltı Afrika'da bizim için sadece ortak değil, dost ve kardeş bir ülke. Senegal, Türkiye'nin Afrika politikasındaki samimiyetinin farkında." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal'i ziyareti öncesi AA muhabirine konuşan Sağman, 1962'de açılan büyükelçiliğin kıtadaki en eski büyükelçilikler arasında olduğunu hatırlattı.

İkili ilişkilerin hem siyasi hem ekonomik olarak çok iyi seviyede olduğunu belirten Sağman, Türkiye'nin Afrika açılımı ve Afrika ortaklık politikasıyla ilişkilerin daha da hızlandığını kaydetti.

Büyükelçi Sağman, "İki ülke arasındaki iş birliği cumhurbaşkanlarımız arasındaki dostluğu pekiştirmiş, onların dostluğu da Türkiye-Senegal ilişkilerini pekiştirmiş durumda." ifadesini kullandı.

- "Senegal, sadece ortak değil, dost ve kardeş bir ülke"

Senegal'in bölgesinde ekonomik gelişmişlik açısından ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Nur Sağman, bu özelliğiyle Türk iş çevrelerinin de Batı Afrika'da en çok ilgi gösterdiği ülkelerden olduğunu söyledi.