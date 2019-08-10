Büyükelçi Örs: İran halkı bu travmaya alıştı

TÜRKİYE'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili, "İran halkı bu travmaya alıştı, bu yüzden sosyal anlamda etkilenmediler. Adeta savaşın eşiğine gelmiş bir devletin ya da toplumun görüntüsü yok, her şey gündelik hayat içerisinde devam ediyor; fakat İran ekonomisinin son birkaç yıl içerisinde daraldığı açık" dedi. Ankara'da 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılan Tahran Büyükelçisi Derya Örs, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ambargolar sonrasında İran'da yaşanan son gelişmeleri, Hürmüz Boğazın'daki gerginlikleri ve Türkiye-İran arasındaki ilişkileri DHA'ya değerlendirdi. Örs, ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından uyguladığı sert ekonomik yaptırımlarla gerilen iki ülke arasındaki ilişkilerin askeri operasyona dönüşeceğini düşünmediğini söyledi. Örs, son dönemde özellikle Hürmüz Boğazı'nda artan gerginlikle ilgili "Kısa vadede Amerika'nın yapabileceği bir kara harekatı olacağını kimse düşünmüyor. En fazla nükleer tesislerini veya kendisinin bildiği, uygun gördüğü birkaç yere bazı hamleler yapabileceği ifade ediliyor. Ama bunun İran tarafından karşılıksız bırakılmayacağını İran her fırsatta hem Amerika'ya hem Amerika'yı teşvik eden körfez ülkelerine ifade ediyor" dedi.

'YENİ SURİYELERE ÜLKEMİZ TAHAMMÜL EDEMEZ' İran'ın başına gelecek kötü bir olayın, bölgenin ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit edeceğini belirten Örs, "Yeni Suriyeler, yeni Iraklara ülkemiz, bölgemiz tahammül edemez. Zaten neden yeniden kan ve gözyaşı olsun, yeterince var coğrafyamızda. Bunların yeniden olmasını istemiyoruz, desteklemiyoruz. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız bu gerginliğin azaltılmasına yönelik adımları da olumlu bir rol oynamayı sürdürüyor" diye konuştu. 'İRAN'DAN PETROL ALIMI DURDU' Büyükelçi Örs, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye'ye etkisini değerlendirirken de şöyle konuştu: "Türkiye, petrolünü Tüpraş üzerinden alıyor, Tüpraş özel bir şirket olduğu için ABD'nin yaptırımları üzerindeki çekincesinden dolayı Mayıs ayından bu yana petrol alımını durdurdu. Türkiye’nin petrol alımının yüzde 18-20'si İran'dan temin ediliyor. Bu büyüklükte şirketler tek kaynağa bağlı olmak istemezler, muhtemelen büyük petrol tankerleriyle gemilerle başka ülkelerden alımları vardır. Ancak buradaki asıl sıkıntı Tüpraş'ın rafineri teknolojisini İran’dan gelen gravitesi yüksek değerli petrole göre kurmuş olmasından kaynaklanıyor. Ama şu anda Tüpraş'ın petrol aldığına dair bir bilgi yok."