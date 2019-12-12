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Büyükelçi Örs'ün "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sarıkamış şehitleri anısına"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, yaşam kategorisinde "Huzur Yaylası", sporda ise "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Örs, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini ayrıntılı şekilde inceledi.

Oylama ve fotoğraflarla ilgili bilgi alan Örs'ün haber kategorisindeki tercihi Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafı oldu.

Yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" başlıklı fotoğrafına oy veren Örs, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın, doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun uluslararası başarılarını konu alan "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Örs ayrıca Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" fotoğrafını da beğendi.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Örs İRAN Tahran Büyükelçisi

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