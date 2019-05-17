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Büyükelçi Özoral, Türk kurumlarının iftar çadırını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:53 | Son Güncelleme

Büyükelçi Özoral, Türk kurumlarının iftar çadırını ziyaret etti

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Hava Yolları (THY), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan ve Ziraat Bank Azerbaycan tarafından Bakü'de kurulan iftar çadırını ziyaret etti.

Azerbaycan Nargis Fonu'nun da katkılarıyla Bakü'nün ünlü "Fevvareler Meydanı"nda kurulan çadırı ziyaret eden Özoral, vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

Özoral'a eşi Meltem Özoral ile KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de eşlik etti. Özoral, iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

THY, MÜSİAD Azerbaycan ve Ziraat Bank Azerbaycan'ın 3 gün önce Bakü'nün merkezinde ilk kez kurduğu çadıra halk büyük ilgi gösteriyor.

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