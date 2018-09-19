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Büyükelçi Sybiha'dan Ahıska Türkleri'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri'ni ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri'ni ziyaret etti.

Üzümlü ilçesine gelen Büyükelçi Andrii Sybiha, ilk olarak Üzümlü Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Fatih Acar ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ile Kaymakamlık makamında bir süre sohbet etti.

Sybiha, ikram edilen meşhur Cimin üzümünden yedi.

İlçe hakkında Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Sazlı'dan bilgiler alan Andrii Sybiha, daha sonra Ahıska Türkü iki aileye ziyarette bulundu.

Aileler ile uzun uzun konuşan Sybiha, Ahıska Türkleri'nin mevcut durumları hakkında Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar'dan bilgi aldı.

Büyükelçi, aile ziyaretlerinin ardından Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Ahıska Türkleri için yaptırılan seraları gezdi.

Kaymakam Acar’dan seralar hakkında bilgi alan Andrii Sybiha, Ahıska Türkleri'nin bu seralarda yetiştireceği sebzeleri Ukrayna olarak satın alabileceklerini bildirdi.

Üzümlü ilçesini çok beğendiğini belirten Sybiha "Burada çok güzel bir misafirperverlik ile karşılandım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Erzincan Üzümlü ilçesi bizim için çok önemli. Bilindiği gibi yıllardır Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkü aileler geçtiğimiz yıllarda buraya yerleştirildi. Buraya gelip yaşadıkları yeri ve evlerini ziyaret ettim. Gerçekten çok güzel bir yerdeler. Gördüğümüz üzere devlet de onlara çok güzel imkanlar sunmuş. Bundan sonra da bizim Ukrayna olarak kendilerine yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanlarındayız. Kardeş şehir ve belediye önerisini sundum. Bunlar da olursa iki ülke olarak ilişkilerimizi artırarak devam ettiririz." diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından Büyükelçi Andrii Sybiha ilçeden ayrıldı.

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Erzincan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha Üzümlü

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