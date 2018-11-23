Büyükelçi Ulusoy'dan Afrika Birliği'ne veda ziyareti

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e veda ziyaretinde bulundu.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Ulusoy, Afrika Birliği ile farklı konularda özellikle ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.

Ulusoy, "Küresel taraflılığı sürdürme konusunda iş birliği yapıyoruz çünkü hem Türkiye hem Afrika Birliği bu konsepte bağlı." diye konuştu.

Muhammed'in, 2019'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Ulusoy, aynı yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Etiyopya'ya ziyaretinin planlandığını kaydetti.

