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Büyükelçi Vassallo’dan, ULUSKON bünyesindeki iş adamlarına yatırım daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi Carmel Vassallo, Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin arttırılması için Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) bünyesindeki iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.Büyükelçi Vassallo, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Vassallo’dan, ULUSKON bünyesindeki iş adamlarına yatırım daveti

Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi Carmel Vassallo, Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin arttırılması için Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) bünyesindeki iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.
Büyükelçi Vassallo, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Malta arasındaki ticareti arttırmak istediklerini kaydeden Büyükelçi Vassallo özellikle, turizm yatırımı yapmak isteyen iş adamlarını yatırım yapmak için Malta Cumhuriyetine davet etti.
Başkan Atasoy ise Büyükelçi Vassallo’nun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Malta ve Türkiye arasındaki her türlü ticareti arttırmak için ULUSKON olarak gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

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