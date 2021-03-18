Büyükelçi Yalçın’dan 18 Mart Şehitleri Anma Gününde Brookwood Şehitliğine ziyaret

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü kapsamında ziyaret ettiği Brookwood Şehitliğinde, “Bizlere düşen, aziz şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri idealleri 106 yıl önceki aynı kararlılık ve azimle yaşatmaktır” dedi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Brookwood’daki Hava Şehitliğini ziyaret etti. Eğitim almak üzere geldikleri İngiltere’de 1942-1945 yıllarında yaşanan kazalarda şehit düşen 14 subay ve 1836 yılında vefat eden Mülazım Arif Bey yattığı şehitlikteki ziyaret, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyularak gerçekleştirildi.

Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ziyarette açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ümit Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk milletinin küllerinden doğarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanan emsalsiz ve tarihi mücadelesinin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yalçın, “Milletimizin birliği ve beraberliğinin vücuda gelmiş hali olan Çanakkale ruhu, aynı zamanda hoşgörü ve vicdanımızın tezahürüdür. Çanakkale’den çıkarılan dersler, aralarında Birleşik Krallık’ın da bulunduğu ülkelerle dostluğumuzun yeşermesine vesile olmuştur" dedi.

Şehitleri Anma Günü’nde ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde yeni destanlar yazmaya her zaman hazır bir milletin mensubu olmanın onurunun hatırlandığını belirten Yalçın, “Bizlere düşen, aziz şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri idealleri 106 yıl önceki aynı kararlılık ve azimle yaşatmaktır” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yalçın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale’den Kunuri’ye, Sakarya’dan Kıbrıs’a, milletimizin ve dünyanın güvenlik, barış ve istikrarı uğruna şehadet makamına ulaşan bütün evlatlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçın, İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy’u da şükranla andıklarını kaydetti.

Ziyaret, şehitler için yapılan duayla sona erdi.

