Büyükelçi Yıldız Irak Meclis Başkanıyla ikili ilişkileri görüştü

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yollarını görüştü.

Irak Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız başkent Bağdat'taki meclis binasında Halbusi ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ile su ve yatırım konularında iş birliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

İkili ayrıca Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin yeniden imarı ve iki ülke arasındaki ticari hareketliliğin canlandırılması konularını görüştü.

Halbusi, Türkiye ile ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi ve komşu ülkelerle parlamentolar arası dostluk gruplarının aktifleştirilmesini istediklerini ifade ederken, Büyükelçi Yıldız da Türkiye'nin Irak'a verdiği desteğe işaret ederek tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

