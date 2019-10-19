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Büyükelçi Yıldız, Irak Savunma Bakanı'na Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Büyükelçi Yıldız, Irak Savunma Bakanı'na Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari'ye Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'taki Bakanlık binasında Şammari tarafından kabul edilen Yıldız, bölgedeki askeri gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü.

Görüşmede Şammari, Büyükelçi Yıldız'a teröristlerin Suriye-Irak sınırından ülkesine sızması ihtimalinden duyduğu endişeyi belirterek sınır güvenliğinin korunması için tedbir alınması talimatı verdiğini aktardı.

Büyükelçi Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Iraklı Bakan'a Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen aşamayı anlattığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ne Türkiye'nin ne de Irak'ın, Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulacak terör devletine tahammül edebileceğini vurguladım. Bu nedenle Irak'ın tam desteğini beklediğimizi Irak Savunma Bakanı'na izah ettim. Ayrıca, hızla yeni bir PYD/YPG olma yolunda ilerleyen (Sincar Direniş Birlikleri) YBŞ'nin Sincar'daki mevcudiyetine son verilmesi çağrımızı yineledim. Hangi isim altında olursa olsun, bölgemizdeki PKK mevcudiyetini ortadan kaldırmaya kararlıyız ve bunda başarılı olacağız."

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