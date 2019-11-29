Büyükelçi Yörük ve Türk Kızılay Genel Müdürü Altan deprem bölgesinde

DIRAÇ (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Dıraç'ta deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların kaldığı bir spor salonunu da ziyaret eden Yörük ve Altan, afetzedelerle yakından ilgilenip sohbet etti.

Büyükelçi Yörük, AA muhabirine, Arnavutluk ile Türkiye arasında asırlara dayanan özel bir bağ olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin dış politikasının merkezinde insan ve vicdan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin depremden kısa süre sonra Arnavutluk'a yardım için tüm kurum ve kuruluşlarını seferber ettiğini vurgulayan Yörük, depremin olduğu günün akşamında Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Türk Kızılay personelinin Arnavutluk'a geldiğini hatırlattı.

Bu ekiplerin canla başla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Yörük, şunları kaydetti:

"Biraz önce memnuniyetle öğrendik ki Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bir açıklama yapmış ve kamuoyuna depremden zarar gören Arnavut kardeşlerimiz için 500 konutun inşa edileceğini ilan etmiş. Bugün akşam saatlerinde TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan teknik heyetimiz Arnavutluk'a intikal edecek. Yarın da Arnavutluk Başbakanlık Ofisiyle bu konuda projelere ilişkin görüşmelerde bulunacağız."