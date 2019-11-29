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Büyükelçi Yörük ve Türk Kızılay Genel Müdürü Altan deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 20:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: - (Türkiye'nin Arnavutluk'ta 500 konut inşa etme çalışması) "Bugün akşam saatlerinde TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan teknik heyetimiz Arnavutluk'a intikal edecek. Yarın da Arnavutluk Başbakanlık Ofisiyle bu konuda projelere ilişkin görüşmelerde bulunacağız" - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan: - "İhtiyaca göre Türkiye'den getirilecek ve buradan tedarik edilecek malzemelerle afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz"

DIRAÇ (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Dıraç'ta deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların kaldığı bir spor salonunu da ziyaret eden Yörük ve Altan, afetzedelerle yakından ilgilenip sohbet etti.

Büyükelçi Yörük, AA muhabirine, Arnavutluk ile Türkiye arasında asırlara dayanan özel bir bağ olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin dış politikasının merkezinde insan ve vicdan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin depremden kısa süre sonra Arnavutluk'a yardım için tüm kurum ve kuruluşlarını seferber ettiğini vurgulayan Yörük, depremin olduğu günün akşamında Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Türk Kızılay personelinin Arnavutluk'a geldiğini hatırlattı.

Bu ekiplerin canla başla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Yörük, şunları kaydetti:

"Biraz önce memnuniyetle öğrendik ki Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bir açıklama yapmış ve kamuoyuna depremden zarar gören Arnavut kardeşlerimiz için 500 konutun inşa edileceğini ilan etmiş. Bugün akşam saatlerinde TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan teknik heyetimiz Arnavutluk'a intikal edecek. Yarın da Arnavutluk Başbakanlık Ofisiyle bu konuda projelere ilişkin görüşmelerde bulunacağız."

- "Afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz"

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan ise afetin olduğu an itibarıyla Arnavutluk Kızılhaç'ı ile irtibata geçtiklerini belirterek onların yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye'den iki, Bulgaristan ve Kosova'daki depolardan da birer tır yardım malzemesinin Arnavutluk'a gönderildiğini söyledi.

Türk Kızılay'dan 10 kişinin Arnavutluk'ta yardım faaliyetlerini yürüttüğünü ifade eden Altan, "İhtiyaca göre Türkiye'den getirilecek ve buradan tedarik edilecek malzemelerle afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, yardımları için Türkiye'ye teşekkür etmesine ilişkin Altan, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Arnavutluk ile yapılan ebedi dostluk anlaşması var. O dostluk anlaşması doğrultusunda hem tarihi hem de akrabalık bağımız var. Biz görevimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Altan, Türk Kızılay ekiplerinin, yerel yetkililerin ihtiyaç duyduğu süre boyunca yardım faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

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Arnavutluk deprem Dıraç Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük

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