HABER

Büyükelçi Yunt, İsveçli gazetecilere Barış Pınar Harekatı'nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt: - "Harekat, Kürtlere karşı yapılmıyor sadece terör örgütlerine karşı bölgeye barış getirmek için yapılıyor"

STOCKHOLM (AA) -Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekat, Kürtlere karşı yapılmıyor sadece terör örgütlerine karşı bölgeye barış getirmek için yapılıyor." dedi.

Büyükelçi Yunt, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde basın mensuplarını ağırladı.

İsveçli basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yunt, Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtlere karşı değil, sadece terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya karşı olduğunu söyledi.

YPG/PKK'nın yerel halka karşı büyük zulüm yaptığını belirten Yunt, "DEAŞ gibi YPG/PKK ile de bölgede mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nı DEAŞ'a karşı yaptık. 3 bin DEAŞ'lı terörist harekatta öldürüldü. Şimdi ise DEAŞ'lılar bulundukları yerde kalacaklar. Hapiste kalmaları gereken hapiste kalacak, ne gerekiyorsa o yapılacak." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yunt, harekat sonrası Suriyelilerin ülkelerine dönebileceğine işaret ederek "Terörden temizlenen bölgeye Suriyeli mültecilerin geri dönmesi sağlanacak. Zorla değil tabii isteğe göre, oraların yeniden altyapısı kurulacak ve iş imkanları oluşturulacak. Bölgenin refahı artarken mülteciler de tekrar bölgeye dönebilecek." ifadesini kullandı.

İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması için Avrupa Birliği'ne öneri getirmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Yunt, oradan çıkacak kararın harekatı etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Özellikle İsveç'te sosyal medyada Türkiye'nin sivilleri ve çocukları öldürdüğüne yönelik kara propaganda yapıldığını ve sahte fotoğraf ve videoların paylaşıldığını aktaran Yunt, Anadolu Ajansının sahte fotoğraflar hakkında yaptığı çalışmaları basın mensuplarına anlattı.

Yunt, basın mensuplarına söz konusu çalışmalardan birer örnek dağıttı.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada 
İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladıİddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç Barış Pınarı Harekatı Emre Hakkı Yunt

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.