Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli de katıldı.

Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne John Wins Purdy çıkarken, 2'nci George Sober, 3'üncü de Bernardo Cordoba oldu.

Gün sonunda kadınlar kategorisinde şampiyon Barbara Mohr olurken, 2'nciliği Tighereda Kulessa ve 3'üncülüğü de Gülhan Ulutekin elde etti.

Sabah saatlerinde başlayan turnuvada gün boyu ter döken kurum ve kuruluş temsilcileri, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Ankara Tenis Kulübü kortlarındaki turnuvaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals'in yanı sıra bakanlık, başkanlık, delegasyon, Türkiye Ulusal Ajansı ve başkentteki büyükelçiliklerden temsilciler katıldı.

Turnuvaya katılan Paralimpik Tenis Milli Takımı oyuncularından Uğur Altınel ve Hüseyin Çelik'e Durmuş, Emirhan Toper'e Benli, Yunus Emre Arslan'a ise Kaymakcı ödüllerini takdim etti.

Törende konuşan Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'da Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusu yaptığını ve o günden beri "Avrupa Günü"nün kutlandığını söyledi.

Kaymakcı, "Biz Avrupa kıtasının ve ailesinin parçası olarak Avrupa Günü'nün ülkemizde en geniş şekilde kutlanmasını istedik. 9 Mayıs'ı bu defa sporla, tenisle birleştirdik. Sporun birleştiriciliğini, hoşgörüsünü burada gün boyu yaşadık. Avrupa Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı

Kortta yapılan ödül töreninde çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kesilen pasta davetlilere ikram edildi.

