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Büyükelçiler Erzurum'da kar raftingi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Valilik ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında, 37 ülkenin büyükelçisi Palandöken Kayak Merkezi'nde kar raftingi heyecanı yaşadı - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Geçtiğimiz seneye oranla Palandöken'de turist sayısında yüzde 150 artış gözlemledik"

Erzurum Valiliği ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında, 37 ülkenin büyükelçisi Palandöken Kayak Merkezi'nde kar raftingi yaptı.

Palandöken'in tanıtımı amacıyla hazırlanan proje kapsamında, kente gelen 37 ülkenin büyükelçileri arasında karda rafting yarışı düzenlendi.

Kayak pistinin üst noktasına çıkan büyükelçiler, gruplar halinde 2 rafting botuna binip kayarak, birbirlerini geçmeye çalıştı. Büyükelçilerin ailelerinin de katıldığı yarışlarda, renkli görüntüler yaşandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da büyükelçilerle bir süreliğine kar raftingi yaptı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken'in, Türkiye ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Erzurum'da kayak sezonunu "1 milyon turist" hedefiyle açtıklarını belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş 1 milyon rakamına ulaşacağımızı rahatlıkla gözlemliyoruz. Geçtiğimiz seneye oranla Palandöken'de turist sayısında yüzde 150 artış gözlemledik. Değerli büyükelçilerin ilimize gelmesiyle çok daha farklı bir etkileşim oldu. Erzurum'u tanımıyorlardı ve bölgeyi çok bilmiyorlardı. Çok etkilendiler. Ülkelerinde de çok ciddi anlamda bu etkinlikten bahsedeceklerini ifade ettiler."

Memiş, tüm kurumlarla kentte turizmin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Etkinliğe, Azerbaycan, Brezilya, Burundi, Danimarka, Filipinler, Fildişi Sahilleri, Gabon, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, KKTC, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya büyükelçileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
37 ülke büyükelçi Erzurum Palandöken

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