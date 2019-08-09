Büyükelçiler gençlerle playstationda maç oynadı

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Büyükelçi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Samsun'da gençlerle playstationda futbol maçı yaptı.

Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde büyükelçilerle Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kentteki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerle yemekte buluştu.

Bu program dolayısıyla kente gelen büyükelçiler Burak Akçapar ve Uğur Kenan İpek, program sonrası Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir oyun salonuna gitti. Burada gençlerle sohbet eden büyükelçiler, daha sonra Atakum Gençlik Merkezi öğrencileri Baran Kuzubaş ve Tevfik Küçükaslan ile playstationda futbol maçı yaptı.

Oyunda Türk takımları Fenerbahçe ve Beşiktaş ile mücadele eden Akçapar ve İpek, hem birbirleriyle hem de gençlerle maç oynadı.

Maçlar sırasında zaman zaman heyecanlı anlar yaşayan büyükelçiler, karşılaşmalarda hem galibiyet hem de mağlubiyet tattı.