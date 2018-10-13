Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu

TİM Başkanı İsmail Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 49'u büyükelçi olmak üzere 76 ülkeden misyon temsilcilerinin katıldığı programın, Türkiye'nin iç potansiyelinin tanıtılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bir bölgede misafirlerimizi ağırlıyoruz. Buradaki amacımız, Türkiye'nin kültürel ve tarihi yapısını tanıtmak, iç potansiyelini gündeme getirmek ve bazı konulardaki ön yargıları kırmaktır. Yabancı büyükelçi ve diğer görevlilerle son derece güzel ve keyifli bir ortam yaşıyoruz." dedi.

Büyükelçi, konsolos ve misyon temsilcilerinin katıldığı program kapsamında, gün boyu Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezen konuklar, akşam kent merkezindeki bir otelde düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi.

Programa katılanlardan Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, etkinliğin Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin, ülkenin zenginliklerini tanıması açısından çok yararlı olduğunu belirtti.

Bu organizasyonun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Turenicova, "Büyükelçiler olarak hem bulunduğumuz ülkenin yapısını hem de tarihini öğrenme imkanı buluyoruz. Bugünkü gezimizden sonra derinden etkilendiğimizi söylemek isterim. Türkiye'ye, kültürel mirası bu denli koruyabildiği için takdirlerimi iletmek istiyorum. Türk halkının misafirperverliği de bizi çok etkiliyor." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Türkiye Bölgesel Ekonomik Hizmetler Başkanı ve Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires de "Türkiye İhracatçılar Meclisinin bu yöndeki etkinliği sayesinde, ülkenin reel ekonomisini tanıyoruz. Fransa ve Türkiye karşılıklı olarak birbirini tanıma imkanı elde ediliyor. Bu durum bizim için önemli bir fırsat. Ayrıca, Kapadokya'da düzenlenmesi bu organizasyonu özel kıldı." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında yarın, ülkeler arası iş birliği fırsatlarının konuşulacağı toplantı düzenlenecek.

Toplantının ardından konuklar, bölgedeki bazı tarihi ve turistik alanları ziyaret ettikten sonra kentten ayrılacak.

