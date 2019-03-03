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Büyükelçiler, karda rafting yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı'nca hazırlanan 'Büyükelçilikler Arası Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi Etkinlik Programı' kapsamında Erzurum'a gelen 37 ülkenin büyükelçisi, Palandöken'de karda rafting yaptı.

Büyükelçiler, karda rafting yaptı

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - DOĞU Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı'nca hazırlanan 'Büyükelçilikler Arası Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi Etkinlik Programı' kapsamında Erzurum'a gelen 37 ülkenin büyükelçisi, Palandöken'de karda rafting yaptı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinden dün akşam Erzurum'a gelen ve geceyi Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde geçiren büyükelçiler, sabah erken saatlerinde düzenlenen rafting ve kayak etkinliklerine katıldı. Yarışlarda rafting botları ile pistin başlangıç noktasına çıkan büyükelçiler, gruplar halinde 2 bota bindikten sonra kayarak, birbirlerini geçmeye çalıştı. Çekişmeli geçen ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlarda, eğlenceli anlar yaşandı. Bazı büyükelçiler, aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, karın keyfini çıkardı. Etkinliğe katılan Brezilya, Azerbaycan, Burundi, Fildişi, Danimarka, Filipinler, Gabon Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya büyükelçilerine günün anısına hatıra olarak birer madalya verildi.
VALİ MEMİŞ: ÇOK ETKİLENDİKLERİNİ SÖYLEDİLER
Etkinlikte büyükelçileri yalnız bırakmayan Vali Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nin önemli kış turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Vali Memiş, "Yaklaşık 3 gündür 'Kayağın İpek Yolu Projesi' adı altında DAP İdaresi Başkanlığı'nın organizasyonunda, 37 ülkenin büyükelçilerini ilk olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağırladık. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Erzurum Palandöken dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir. Sezonu 1 Aralık'ta açtık ve en ez 1 milyon turist hedefini söylemiştik. Tabi bu yataklı değil, ilimize gelen turist sayısını kastetmiştik. Yavaş yavaş 1 milyon rakamına ulaşacağımızı rahatlıkla gözlemliyoruz. Büyükelçilerin ilimize gelmeleri ile birlikte çok daha farklı bir ambiyans, farklı bir etkileşim oldu. Erzurum'u ve bölgeyi tanımıyorlardı. Görünce çok etkilendiklerini ve bunu kendi ülkelerinde ciddi anlamda bahsedeceklerini söylediler" diye konuştu

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Büyükelçiler, karda rafting yaptıBüyükelçiler, karda rafting yaptıBüyükelçiler, karda rafting yaptıBüyükelçiler, karda rafting yaptı

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