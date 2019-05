Büyükelçiler kortta raket salladı

TTF BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: "AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisin her etkinliğinde bir amaç, bir farkındalık olduğunu belirterek, "Tenis her hafta turnuvalarla geçen profesyonelleri yarıştığı bir organizasyon gibi ama işin sosyal tarafına baktığınız zaman da her günün anlamına ve amacına yönelik turnuvalar da düzenleyebileceğimizi gösteriyor. Bugün Avrupa günü ve Avrupa Günü olarak Ankara'da Sayın Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakçı ile birlikte bütün elçiliklerimizi davet ederek çok güzel bir katılımla Ankara Tenis Kulübü'nde toprak kortta, herkesin keyifle Avrupa Gününü kutladığı bir gün diye düşünüyorum. Yaklaşık 50 civarında bir katılım var. Katılım sınırlı değil akşam 5'e kadar devam edecek. Biz kutlama bir bayram. Tenisin her etkinliğinde bir amaç bir farkındalık yaratmak gerektiğine inanıyoruz. Bugün Avrupa Günü'nde paralimpik sporcularımızı unutmamamız gerekiyor. Onlarla birlikte kortta olabilmeyi onlarla birlikte aynı enerjiyi paylaşmayı amaçlamıştık. Çok güzel bit gösteri maçıyla başlamıştı ve turnuva devam ediyor" şeklinde konuştu.

-Tenis maç detayları

-Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın açıklamaları

-TTF Başkanı Durmuş'un açıklamaları

