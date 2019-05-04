Büyükelçiler tenis kortunda ter döktü

9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile beraberdeki büyükelçiler raket salladı.

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Avrupa Günü Tenis Turnuvası”, Ankara Tenis Kulübü (ATK), Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Türkiye Ulusal Ajansı ve Türkiye AB Delegasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne resmen aday olduktan sonra 9 Mayıs Avrupa Günü’nün Türkiye’de de kutlandığını söyleyerek, “Biz Avrupa ailesinin bir parçası olarak, Avrupa Günü’nün ülkemizde en iyi şekilde kutlanmasını istedik. 9 Mayıs Avrupa Gününü bu defa sporla, tenisle birleştirdik. Bugün sporun birleştiriciliğini, hoşgörü kültürünü geliştirmesini burada gün boyu yaşadık. Avrupa Günü’müz kutlu olsun” diye konuştu.

Paralimpik tenisçiler de bugüne dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Turnuva sonunda kazananlara kupaları, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals tarafından takdim edildi ve pasta kesildi. Ankara Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen turnuvaya, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara’da bulunan Büyükelçilikler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile paralimpik tenisçiler katıldı.

