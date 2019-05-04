HABER

Büyükelçiler tenis kortunda ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile beraberdeki büyükelçiler raket salladı.Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Avrupa Günü Tenis Turnuvası”, Ankara Tenis Kulübü (ATK), Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Türkiye Ulusal Ajansı ve Türkiye AB Delegasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi.Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne resmen aday olduktan sonra 9 Mayıs Avrupa Günü’nün Türkiye’de de kutlandığını söyleyerek, “Biz Avrupa ailesinin bir parçası olarak, Avrupa Günü’nün ülkemizde en iyi şekilde kutlanmasını istedik.

9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile beraberdeki büyükelçiler raket salladı.
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Avrupa Günü Tenis Turnuvası”, Ankara Tenis Kulübü (ATK), Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Türkiye Ulusal Ajansı ve Türkiye AB Delegasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne resmen aday olduktan sonra 9 Mayıs Avrupa Günü’nün Türkiye’de de kutlandığını söyleyerek, “Biz Avrupa ailesinin bir parçası olarak, Avrupa Günü’nün ülkemizde en iyi şekilde kutlanmasını istedik. 9 Mayıs Avrupa Gününü bu defa sporla, tenisle birleştirdik. Bugün sporun birleştiriciliğini, hoşgörü kültürünü geliştirmesini burada gün boyu yaşadık. Avrupa Günü’müz kutlu olsun” diye konuştu.
Paralimpik tenisçiler de bugüne dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Turnuva sonunda kazananlara kupaları, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals tarafından takdim edildi ve pasta kesildi. Ankara Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen turnuvaya, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara’da bulunan Büyükelçilikler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile paralimpik tenisçiler katıldı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Küçük kıza cinsel istismara beraat kararını, bakanlık istinafa taşıyorKüçük kıza cinsel istismara beraat kararını, bakanlık istinafa taşıyor
İzmirliler Roman karnavalında doyasıya eğlendiİzmirliler Roman karnavalında doyasıya eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.