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Büyükelçilerden Ankara'da tansiyonu düşüren açıklama

25.10.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, Kavala ortak çağrısıyla ilgili olarak gelen tepkilere, Türkiye'nin iç işlerine karışmadıklarına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Büyükelçilerden Ankara'da tansiyonu düşüren açıklama

Yedi büyükelçilik de bu açıklamaya destek verdi.Dört yıldır tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan Batılı 10 ülkenin büyükelçilikleri eş zamanlı yeni bir açıklama yaptı.

Öncelikle ABD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesini'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadelerine yer verildi.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Almanya, Fransa, Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaştı ya da retweet etti.

Büyükelçilerin görevleri ile ilgili atıfta bulunduğu 41'in madde "iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir" hükmünü içeriyor.

Açıklamanın eş zamanlı olması ve öğleden sonra başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının sürdüğü sıralarda yapılması dikkat çekti.

"Erdoğan olumlu karşılandı"

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldi" açıklamasını yaptı.

Büyükelçilerin açıklaması, Ankara'nın büyükelçileri "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmeyeceğinin bir işareti olarak da yorumlandı.

CHP'nin dış politika uzmanlarından CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "On büyükelçinin 'persona non grata' ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü. Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanlığımızın mensubu olmakla gurur duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Viyana Sözleşmesi ne diyor?

18 Nisan 1961'de imzalanan Viyana Sözleşmesi, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirliyor.

Atıfta bulunulan 41'inci maddede "Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür" ifadesi yer alıyor.

DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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